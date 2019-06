Podezření EK ohledně Babiše je závažné, zanalyzujeme ho, řekl Pavel Zeman

„Rozhodli jsme se, že si k tomu zpracujeme vlastní analýzu a vyhodnotíme si, zda je na místě nějakým způsobem postupovat dále,“ uvedl Zeman v pořadu.

„Bude-li potřeba vyžádat si další informace , tak si je vyžádáme, musíme zvážit všechny alternativy“ doplnil Zeman. Podle něj jsou obvinění EK velice závažná a mohla by zavdávat i na trestný čin.



Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu i na použití dotací z EU.

Podle médií by mohlo jít o trestný čin poškozování finančních zájmů EU a o dotační podvod. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné stíhat i firmy.



Podle navrhované auditní zprávy Babiš svěřenské fondy ovládá a má zájem na tom, aby firmy byly úspěšné. Česku hrozí, že by mohlo vracet do Bruselu zhruba 451 milionů dotací pro Agrofert. Babiš v sobotu řekl, že ČR žádné peníze zpět nebude posílat. České úřady poskytnou unii své stanovisko, text se tak může ještě upravit. Závěrečná zpráva by mohla být do konce prázdnin.



Pavel Zeman také reagoval na slova Andreje Babiše, který ho citoval, když řekl že si v České republice lze objednat trestního stíhání. „Nepamatuji si, že bych toto kdy pronesl. Já už jsem se k tomu vyjádřil a řekl jsem, že nelze beztrestně objednat trestní stíhání,“ vyvrátil Babišova slova Zeman.