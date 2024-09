Piráti odejdou z vlády v úterý, oznámil Bartoš. Podle Stanjury krize nehrozí

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše, kterého Fiala odvolal z pozice ministra pro místní rozvoj, odejdou z vlády i ostatní pirátští ministři - ministr zahraničí Jan Lipavský a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. S těmito ministry byl premiér Fiala přitom podle svých slov spokojený. „S oběma jsem se od té doby spojil,“ ujistil Bartoš. „Oba ministři podají demisi“, zdůraznil Bartoš. Nevyloučil ale možnost, že by Lipavský pokračoval ve vládě jako nestraník. „Tohle rozhodnutí je na něm,“ odmítl Bartoš říct, zda by ho takový scénář zklamal.

„Myslím si, že když vyhodíte předsedu koaliční strany po telefonu, tak nelze postupovat jinak, než vypovědět koaliční smlouvu,“ vysvětlil Bartoš. Ujistil zároveň, že bude dál pracovat jako poslanec. „Budeme dbát na to, aby byl program dodržován a aby vládní priority byly prosazovány,“ řekl Bartoš.

Ministr financí Zbyněk Stanjura v pořadu ujistil, že větší změny ve vládě nebudou mít hlubší dopad na fungování koalice. „Nechystáme, že bychom změnili vládní program,“ ujistil Stanjura v pořadu. Nepovažuje tím pádem za důležité požádat Sněmovnu o novou důvěru, i přes odchod jedné vládní strany z koalice. „Je otázka, zda potřebujeme vicepremiéra pro digitalizaci, já si myslím, že ne,“ dodal. Vláda by tak měla podle Stanjury dovládnout se třemi vicepremiéry.

Současnou situaci nepovažuje za vládní krizi, jelikož i přes odchod Pirátů bude mít koalice pohodlnou většinu ve Sněmovně. Většinu vládní strany uhájily i v Senátu, kde mají nově 59 křesel z 81. Za krizi by považoval, kdyby se „začínalo přepočítávat, která strana má kolik ministrů“. Zároveň řekl, že pokus o vyslovení nedůvěry ze strany opozice by považoval za legitimní. Alena Schillerová ale zatím nechtěla naznačovat, zda by spolu s hnutím SPD usilovala o vyslovení nedůvěry. „Budeme o tom debatovat na klubu,“ sdělila.

Ivan Bartoš by ale považoval za chybu, kdyby byl zrušen post vicepremiéra pro digitalizaci. „Mně na těch projektech záleží. Já jsem nikdy nechtěl s nikým bojovat,“ sdělil Bartoš. Stanjura si ale nemyslí, že by projekty byly nějakým způsobem ohroženy zrušením postu.

„Cynický tanec na hrobě Pirátů“

Později ale na Stanjuru tlačila, aby koalice předstoupila s hlasováním o důvěře. „Pokud bychom změnili programové prohlášení, tak by bylo na místě předstoupit před Sněmovnu. Prohlášení se ale nemění, mění se pouze složení koalice,“ odmítl potřebu hlasování Stanjura.

Alena Schillerová v Otázkách Václava Moravce kritizovala ODS a Petra Fialu za to, že odvolal Bartoše až po volbách. Upozorňovala při tom na to, že hnutí ANO poslalo premiérovi otevřený dopis ohledně digitalizace stavebního řízení už v prosinci minulého roku. Způsob, jakým Fiala odvolal Bartoše, považuje za „cynický tanec na hrobě Pirátů“.

Krize uvnitř koalice začala se špatným výsledkem v krajských volbách. V nich zvítězilo hnutí ANO na úkor stran současné vládní koalice. Nejhorší propad zaznamenali právě Piráti, kteří z 99 mandátů obhájili pouhé tři.

Celé předsednictvo pirátské strany rezignovalo a premiér Fiala následně odvolal Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj. Několik hodin předtím přitom s Bartošem jednal a změně ve složení vlády nic nenasvědčovalo.