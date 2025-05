Západ sehrál diplomatickou hru, tvrdí Farský. Vondra varuje před Putinovou pastí

„Je to určitý důležitý krok, ale podle mého soudu nestačí,“ reagoval Vondra na Putinův návrh na jednání o příměří. Podle něj si Rusko žádný mír nepřeje, pouze pokud by si Rusko zcela nadiktovalo podmínky. „Otázka je, jestli to není jen zdržovací taktika, aby se Putin vyhl tomu bezpodmínečnému příměří,“ dodal.

Někdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček si myslí, že se má Putinův návrh hodnotit kladně. „Spíše bych se soustředil na to, že Putin chce trvalý mír a ne jen přestávku na dozbrojení,“ řekl. Zároveň připustil, že ruská strana je na bojišti aktuálně aktivnější.

Podle Vondráčka je to hmatatelný pokrok, který se nedá upřít americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Naopak podle senátora Róberta Šlachty celé vyjednávání začalo na popud papeže. Během jeho pohřbu se totiž podle něj mezi Zelenským a Trumpem urovnaly předchozí neshody.

„Skvěle zinscenovaná diplomatická situace“

Europoslanec Jan Farský (STAN) bere celou situaci jako „skvěle zinscenovanou diplomatickou situaci.“ „Evropští lídři v čele s ukrajinským prezidentem Putinovi dali na výběr ze dvou pro něj špatných možností. Rusko má nyní v ruce klíč ke konci války,“ uvedl. Podle něj je jedním z hlavních Putinových cílů rozdělit spolupráci Evropské unie se Spojenými státy.

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl, aby se 15. května uskutečnily v Istanbulu bez předběžných podmínek přímé rozhovory s Ukrajinou. Hlava ruského státu tak učinila poté, co Moskvu v sobotu k bezpodmínečnému 30dennímu příměří vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolu s lídry Francie, Německa, Británie a Polska. Kyjev je připraven jednat s Moskvou a očekává, že Rusko potvrdí třicetidenní příměří, napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Slušný člověk neměl na oslavách v Moskvě co dělat“

V pátek se v Moskvě také konaly tradiční oslavy ke konci druhé světové války. Do Ruska přicestoval i slovenský prezident Robert Fico. Evropu následně obvinil, že mezi Ruskem staví železnou oponu. „To si rozhodně nemyslím. Já bych tam nejel, celá evropská unie by měla držet pospolu,“ řekl Šlachta. Podle Farského je Ficovo chování „směšné“. „Rusko zahájilo válku a on pak s Putinem sedí u stolu a podlézá mu,“ dodal.

Podle Vondráčka Rusko směřuje spíše do Asie a od Evropy se chce oddělit. „Myslím si, že železnou oponu spustil spíše Putin,“ sdělil. K Ficovi uvedl, že je to člověk, který už nechce dělat kompromisy. „Je to člověk, který přežil atentát,“ připomněl.

„Slušný člověk neměl na této propagandistické akci Putina nic pohledávat,“ řekl europoslanec Vondra. Uvedl, že je mu líto Slováků.