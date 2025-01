Na Trumpova cla budeme reagovat, až se budou dít, říká Jurečka

Debaty pořadu se zúčastnila i bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (SOCDEM). „To, co Česku chybí v posledních letech, je pozitivní program. Aby zájem českých občanů byl středobodem politických stran,“ řekla Maláčová.

Juchelka souhlasil, že čeští občané nejsou prioritou nynější vlády. „Stačí, když se podíváme na složení schválených zákonů za poslední 3 roky,“ doplnil a jako příklad uvedl konsolidační balíček aplikovaný od ledna minulého roku.

Jurečka s tvrzeními nesouhlasil a uvedl, že životní úroveň v České republice roste. Jako prioritu hnutí i koalice do dalšího volebního období uvedl to, aby Česko zůstalo demokratickou zemí a neubíralo se stejným směrem jako Slovensko. „Vidíme, že Babiš podporuje Fica,“ uvedl. S ANO by podle svých slov do vlády hnutí nešlo. „I v roce 2017 jsme měli nabídku jít s nimi do vlády, kterou jsme odmítli,“ dodal.

Slovenský premiér Fico přirovnal Evropskou unii k Varšavské smlouvě a vede veřejnou debatu o vystoupení. Obavy, že by se hnutí vůči Evropské unii stavělo stejným způsobem, Juchelka popřel. „My, jako hnutí ANO, jsme součást EU. Vidíme ale, jak zasahuje do našich životů, například emisními povolenkami. Jsme součástí patriotu, aby se EU změnila.“

Jedním z největších problémů nynějšího fungování je podle slov Juchelky chybějící konkurenceschopnost vůči Spojeným státům. Ještě větší snižování této schopnosti ukázal na příkladu minulého týdnu, kdy v České republice oznámily konec výroby tři podniky v čele s kladenskou výrobnou Dr. Oetkera. To však podle Jurečky ovlivnily strategické faktory firem a se zvyšováním nákladů na výrobu v České republice to nemusí mít nic společného.

Od pondělka musíme držet jako celek

Ze členství v unii republika výrazně benefituje, uvedl Jurečka. Evropská komise přesto pracuje na změnách a hledá cesty, jak fungování vylepšit. Podle ministra je hlavní se nerozdělovat. „Od pondělka, s nástupem Trumpovy administrativy, budeme muset držet jako celek,“ okomentoval pravděpodobné zavedení plošných cel pro EU ze strany Spojených států.

„Nikdo nechce celní válku. Spojené státy jsou silné v exportu výrobků, my zase v exportu služeb.“ Dopad zvedání cel na ČR nedokázal komentovat. „Až se ty věci začnou dít, bude se na ně reagovat.“ To označil Juchelka za selhání Evropské komise, která měla podle něj už dávno s Trumpem jednat.

Ke zlepšení ekonomické situace však podle Juchelky nepomůže Evropská unie. „Bez toho, aby nám firmy, které tady máme, produkovaly daně, se neobejdeme,“ řekl. Firmy, které by mohly prosperovat, podle něj i v roce 2025 zbrzdí konsolidační balíček.

Maláčová dále kritizovala nedostupnost lékařské péče. „Už za naší společné vlády jsme začali cílit na lékařské fakulty,“ ohradil se Jurečka. Tuto situaci nejde změnit ze dne na den, trvá to deset let, než projdou lékaři studiem a atestací.

Terčem kritiky vlády je také schodek státního rozpočtu ve výši 241 miliard korun. Zákon o státním rozpočtu se podle Jurečky nebude muset měnit, ale rok 2025 může podle něj přinést mnoho neočekávaných věcí. „Já si myslím, že vše naznačuje, že je rozpočet připraven do září. Pak ať se s tím nová vláda popasuje,“ komentovala Maláčová.

Nejvyšší nezaměstnanost za 8 let

Dále se debata dotkla také míry nezaměstnanosti, která je v Česku nejvyšší za posledních 8 let. Podle Jurečky vláda bojuje s nezaměstnaností v regionech.

„V Ústeckém a Moravskoslezském kraji je ale nezaměstnanost špatná. I když jdeme s některými mzdami nahoru, zároveň jdou nahoru všechny klíčové náklady. Nájemné šlo koncem roku meziročně o 17 % výš,“ řekla Maláčová.

Firmy podle ní propouští hromadně a lidé jdou poté většinou do práce s nižším platovým ohodnocením. Jurečka nesouhlasil. „Za loňský rok máme nejvyšší procento rekvalifikací.“ Firmy podle něj propouští lidi hlavně tam, kde je nahradí roboti.

Jednotná dávka sociální pomoci

S nezaměstnaností se váže vládní návrh zákona o jednotné dávce sociální pomoci, který vláda schválila v září s předpokládanou účinností od 1. července 2025. Sociální výbor Sněmovny však přerušil projednání do 5. února. Poslanci napříč politickým spektrem označili návrh za nepřipravený. „Kdyby se to mělo posouvat, posune se to po kvartálech,“ řekl Jurečka, který ale počítá s původním datem.

Podle Jurečky existují práva, ale i povinnosti, které musí vláda vymáhat. „Já to neberu jako trestání, ale ocenění toho, že se rodič chová řádně a posílá děti do školy. Rodiče chci pozitivně motivovat,“ okomentoval návrh zákona. „Podle studií má být nejvíce bitá pracující samoživitelka,“ řekla Maláčová. Ve studiích však podle Jurečky nebylo započítáno výživné. „Zranitelným skupinám určitě superdávka pomůže,“ slibuje.

Debata se dotkla i zvyšování platů politiků, které se podle v pátek schválené novely zvednou téměř o sedm procent. Juchelka i Maláčová považují tyto kroky považují za špatné ekonomické situace v zemi za nepřípustné. „Šetřit musíte začít u sebe,“ dodala Maláčová. Za minulé vlády, kterou byla součástí, byl zákon třikrát odložen a odkládat ho podle ní měla vláda dále.