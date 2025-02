Je bezcitný, na Ukrajině chce vydělat, míní Láska o Trumpovi. Havlíček ho hájí

„Trump myslí především na Ameriku, na světě mu tolik nezáleží. Možná taky nemá správné informace, a pokud je má, dezinformuje. Jeho výroky v některých případech opravdu nejsou pravdivé, jsou dezinformační. To je nebezpečné,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil na otázku, proč v poslední době Trump neoznačuje Rusko za agresora. „Já jednoznačně považuji Rusko za agresora,“ dodal.

Havlíček si naopak nemyslí, že by Trump Rusko za agresora nepovažoval. Podle něj volí opatrnější rétoriku pro to, aby mohl s Putinem vyjednávat. „O co déle se jednání protahují, o to to bude horší,“ řekl. Kvitoval však, že se Trump vůbec s Ruskem do vyjednávání pustil.

„Trump je možná natolik hloupý, že dezinformace konzumuje. Primárním cílem Trumpa není ukončit válku na Ukrajině. Za mě je to bezcitný byznysmen a jeho cílem je na té situaci vydělat,“ řekl Láska. Evropa podle něj Ukrajině může pomoci hospodářsky, vojensky však momentálně ne. „Otázkou je, jestli se Ukrajina ještě vydrží bránit, než se Evropa vzchopí a bude moci plně pomáhat,“ dodal.

Podle Vystrčila je slabost Evropy dána historicky. „S hospodářskou silou to není tak dobré, jak by se mohlo zdát. Podcenili jsme svoji konkurenceschopnost a obranyschopnost, spoléhali jsme se příliš na USA,“ řekl Vystrčil.

Evropě chybí lídr, který by s Trumpem jednal

„Trumpovy obchodní zájmy jsou nesmysl, pouze plní sliby, na základě kterých byl zvolen,“ reagoval Havlíček na slova senátora Lásky. „Nestavme proti sobě ostatní velmoci, postavili jsme proti sobě Rusko, to chápu. U Číny tomu už rozumím méně. Nyní si proti sobě stavíme i USA, to není úplně dobrá vizitka naší zahraniční politiky,“ řekl. Dodal, že Evropě chybí lídr, který by s Trumpem jednal. To, že Trump má tvrdou rétoriku, podle něj neznamená, že není spojenec Evropy.

„To, že si o Trumpovi myslím, že je v první řadě byznysmen, neznamená, že si nemyslím, že je spojencem,“ reagoval Láska.

„Pokud má někdo nějaký cíl, záleží na tom, jak k němu dojde. Pokud toto začneme popírat, jsme v koncích,“ reagoval Vystrčil na Havlíčkova slova o Trumpově rétorice. „Je to o tom, jakým způsobem začne Trump naplňovat to, co sliboval,“ dodal.

Konference CPAC

Na účast spolustraníka Alexandra Vondry na konzervativní konferenci CPAC, kde otevřeně hajloval Trumpův ideolog Steve Bannon, Vystrčil reagoval slovy, že z toho nemá radost, avšak nemůže řídit, kdo se čeho zúčastní. Sám uvedl, že by se takové konference nezúčastnil. Havlíček se Vondry zpočátku zastával, později však uvedl, že kdyby se na takové konferenci začalo hajlovat, odešel by.

„Nevíme, kolik z voličů Trumpa byli nacionalisté,“ řekl Láska v naději, že Američané a Američanky Trumpa volili buď ze sympatií nebo jako „menší zlo“. V první éře svého prezidentského mandátu měl Trump podle něj také silné předvolební řeči. „Pak se choval relativně normálně. Nyní je tomu však jinak, bylo by tedy fér, kdyby se jej teď lidé, kteří jej brali s nadhledem, přestali zastávat,“ řekl Láska.

Výstup z OSN

Ohledně výstupu USA z OSN uvedl Vystrčil, že souhlasí s tím, že je organizace zbyrokratizovaná a bylo by užitečné, aby Evropa otevřela společně s USA o OSN debatu.

Podle Havlíčka by Česko rozhodně vystupovat z OSN nemělo.

„Z mého pohledu plní OSN svoji roli poměrně problematicky a neefektivně. Potřebovala by tedy buď nějakou silnou reorganizaci a nebo je potřeba si přiznat, že svůj efekt ztratila. Česká republika by však neměla vystupovat, měli bychom vyčkat,“ řekl Láska.

„Já bych rozhodně byl pro, abychom se bavili dál o tom, jak bude OSN fungovat, abychom si o tom udělali v Evropě jasno, ale nejsem pro to, abychom teď vystupovali,“ uzavřel Vystrčil téma OSN.

Sankce nejsou dostatečné

Na otázku, zda by, podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán, souhlasil s odložením sankcí vůči Rusku, reagoval Vystrčil: „Naše role by měla být v maximální podpoře Ukrajiny a tvrdosti vůči Putinovi. Balíček evropských sankcí bych neodkládal. Pokud někdo dojedná mír bez Ukrajiny, nebude to mír, ale diktát,“ řekl.

„Evropa hraje v roli dohod druhé housle,“ řekl Havlíček. Znovu pak apeloval na to, že v Evropě chybí lídr, který by s Trumpem jednal. Evropskou komisi podle něj Trump nerespektuje. „Je důležité, aby se jednání o míru odehrála s maximálním možným prospěchem pro Ukrajinu. Každý další měsíc navíc však situaci bude zhoršovat,“ řekl Havlíček.

Na otázku, zda jsou sankce dostatečné, odpověděl Láska slovy:„Registrujeme hodně situací, kdy neumíme vymáhat vlastní sankce, vždycky se to nějak obejde. Kdyby byly stoprocentní, jsou dostatečné. Problém je však v tom, že nejsou plně vymahatelné,“ řekl Láska. Také podle Vystrčila sankce dostatečné nejsou. V tuto chvíli podle něj však nejsme schopni přitvrdit.