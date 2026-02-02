Dnes naposledy. Moderátor Moravec se v Otázkách loučil s kolegyní

  10:39
Diskuzní pořad Otázky Václava Moravce, který vysílá Česká televize, je nově bez hlavní dramaturgyně Hany Andělové. „Jméno Hany Andělové jste dnes v titulcích viděli naposledy, což je důsledek její profesní a osobní integrity, za kterou ji chci poděkovat,“ uvedl moderátor Moravec na konci nedělního pořadu. Andělovou odvolala Česká televize, krok souvisí s nezvaním šéfa Sněmovny Tomia Okamury do pořadu.
Moderátor Václav Moravec

Moderátor Václav Moravec | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

6 fotografií

Moderátor v neděli poděkoval divákům, že již 22 let jsou Otázky Václava Moravce nejsledovanější diskuzní pořad.

„Stejně jako nejcitovanějším diskuzním pořadem, po dramaturgovi Čestmíru Fraňkovi to byla právě Hana Andělová, která na tom měla v uplynulých letech hlavní podíl,“ řekl Moravec, který Andělové poděkoval.

Andělová pracovala v týmu Otázek Václava Moravce kolem patnácti let. Jako hlavní dramaturgyně pořadu byla jednou z jeho klíčových lidí. Česká televize ji nyní přesune na jinou pozici.

Mluvčí veřejnoprávní televize Michal Pleskot to pro Aktuálně.cz, které o jejím konci informovalo minulý týden jako první, zdůvodnil přístupem Andělové ke zvaní hostů do nedělní politické debaty.

„Na poradách opakovaně vystupovala v rozporu s principem rovného přístupu,“ uvedl. Současně podle serveru podotkl, že pokud jde o její osobní postoj, je v rozporu s názorem vedení redakce i se závěry Editoriálního panelu ČT. Podle Pleskota přístup Andělové navíc odporuje novinářským zásadám.

Česká televize roky nepozvala Okamuru k Moravcovi, řešit to má šéf zpravodajství

Moravec a jeho tým se s Českou televizí dlouhodobě pře kvůli tomu, že více než deset let nedostal pozvání do pořadu šéf Sněmovny a nyní předseda vládní strany SPD Okamura. Moderátorovi a jeho kolegům to už několik let vyčítají také někteří radní České televize.

Generální ředitel televize Hynek Chudárek na jednání Rady ČT v polovině ledna slíbil, že „k nápravě situace“ s nezvaním Okamury má dojít do konce února. Moravec stažení Andělové označil pro Forum24.cz za „hanebné řešení v bolševickém duchu“.

Už dříve uvedl, že nezvaní šéfa SPD podle něj není porušením Kodexu ČT. Chudárek ale naopak v minulosti uvedl, že „je toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT“.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

