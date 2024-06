Vláda reaguje na to, kdo zrovna stávkuje, vmetl Juchelka Jurečkovi

„To, že je nutné zvýšit platy ve skupině jedna (což jsou zaměstnanci na obcích, zapisovatelé u soudu a nepedagogičtí pracovníci na školách), tak tam to je bez diskuze,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle jeho slov je ve skupině jedna zhruba 360 tisíc lidí. Zvýšení v této skupině by se mělo pohybovat kolem 7 až 10 procent.

„Tato vláda postupuje nesystémově, reaguje na to, kdo zrovna stávkuje,“ vytkl ministrovi práce Aleš Juchelka.

Odbory požadují plošné zvýšení mezd ve veřejné sféře o 15 procent. Ministr Jurečka odmítl, aby bylo navýšení plošné.

„Je určitě potřeba zvyšování platů,“ řekla místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková. Upřesnila ale, že je potřeba zvýšení řešit systémově. Šafránková by skupině jedna přidala 15 procent.

Na úterním zasedání tripartity se podle slov Jurečky domluví, zdali bude zvýšení pro všechny plánované skupiny od 1. září 2024 nebo se některým skupinám zvýší mzdy až 1. ledna 2025. Na plánované navýšení mezd bude potřeba zhruba 5 miliard.

Poslankyně Šafránková také zkritizovala komunikaci vlády s odbory. „Jednání s odbory proběhlo jednou, to není správné,“ řekla.

„Jsem zvědavý jak se ministerstvo práce a sociálních věcí domluví s odbory,“ doplnil poslanec Aleš Juchelka.

Superdávka

Jurečkův rezort chystá propojit čtyři dávky do jedné. Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se sloučí do jedné nové dávky. Jurečka slibuje, že lidé si budou vyřizovat dávky v online Klientské zóně Jenda a nebude nutné opakovaně nutně chodit na úřady.

„Je to revoluční změna po 30 letech, která mění zavedené principy,“ okomentoval ministr práce. Podle něho by superdávka měla více motivovat a zajistit cílenější pomoc, lépe podpořit rodiny a ocenit práci.

„Mně na tom vadí, že dáváme dohromady chudinské dávky s těmi rodinnými,“ kritizoval Juchelka.

Sjednocení dávek kritizoval i Nejvyšší soud. Žadatelé o dávky by totiž byli majetkově testováni, zdali mají opravdu nárok na dávku. To by i obsahovalo kontrolování, jaký mají lidé zůstatek na účtech. „Kritiku Nejvyššího soudu považuji jako lichou,“ dodal ministr Jurečka.

Ministr Jurečka několikrát zmínil, že nechce dávat peníze daňových poplatníků lidem, kteří by chtěli systém pouze zneužít. „Chci dát pomoc tomu, kdo ji opravdu potřebuje,“ uvedl.

„Tomuto zákonu chybí zavedení systému kontrol. Je potřeba nastavit jasné parametry,“ mínila poslankyně Šafránková, podle které také chybí určení standardu bydlení.