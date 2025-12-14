Poslankyně se přely o střetu zájmů Babiše i stavu státního rozpočtu

Možný střet zájmů Andreje Babiše se stal hlavním tématem nedělních Otázek Václava Moravce. Poslankyně ANO, ODS, STAN a Motoristů sobě se přely o to, zda je situace vyřešená, kdo má nést odpovědnost a jaké dopady může mít na fungování nové vlády i státní rozpočet.
V nedělních Otázkách Václava Moravce se střetly poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO), Eva Decroix (ODS), Věra Kovářová (STAN) a Renata Vesecká (Motoristé sobě). Hlavním tématem debaty byl možný střet zájmů Andreje Babiše, budoucí kroky nové vlády i stav státního rozpočtu.

Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce

Diskuzi o střetu zájmů otevřela Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní Andrej Babiš splnil vše, co slíbil, a problém vidí především v neustálých změnách zákona o střetu zájmů. „Nevím, co víc by měl Andrej Babiš udělat. Kompetentní orgány se k celé věci časem vyjádří,“ uvedla.

Moderátor Václav Moravec připomněl, že pokud by Babiš zákon neporušoval, Agrofert by nebyl před soudem. Zazněla také připomínka dřívějších slov Ivana Bartoše, podle kterých by Babiš mohl jako premiér měnit pravidla ve svůj prospěch.

Eva Decroix z ODS upozornila, že Andrej Babiš byl se situací dlouhodobě obeznámen a věděl, jaké důsledky může jeho návrat do čela vlády mít. „Jako právník mohu situaci zvenku hodnotit jen omezeně. Andrej Babiš může podnikat dál, nesmí ale čerpat státní dotace,“ řekla.

Renata Vesecká z Motoristů sobě zdůraznila právní nejasnost celé kauzy. Podle ní dnes žádný právník s jistotou neřekne, zda se o problém skutečně jedná. Slepý fond nepovažuje za chybu a zdůraznila, že nejde o zásadní otázku. Z debaty ale zároveň vyplynulo, že stále není jasné, kdo by měl být nezávislými osobami spravujícími Agrofert.

Na ministerstvech se krade po miliardách, obvinil končící vládu Gregor. Chce audit

Věra Kovářová ze Starostů upozornila, že situaci bude řešit Evropská komise. Eva Decroix dodala, že je v zájmu všech, aby Andrej Babiš střet zájmů vyřešil. „Očekáváme řešení a jsme na něj zvědaví. Zároveň bychom měli otevřít debatu o tom, zda je slepý fond správným nástrojem,“ uvedla.

Debata se následně dotkla i sestavování nové vlády. Babiš v úterý předal prezidentovi seznam kandidátů na ministry, chybělo na něm jméno Filipa Turka, který je hospitalizovaný. Babiš jeho zdravotní stav komentovat nechtěl.

Podle Vesecké by se měl Turek v příštím týdnu podrobit menšímu zákroku, do Vánoc se s prezidentem nesetká a hlava státu obdrží bližší zprávu. Prezident je podle ní připraven se s Turkem setkat, zároveň ale dlouhodobě kritizuje jeho vztah k faktům.

V závěru se diskuze stočila ke státnímu rozpočtu. Mračková Vildumetzová uvedla, že hnutí ANO plánuje přepracování rozpočtu. Decroix oponovala, že prostředky v rozpočtu nechybí a že platy zaměstnanců i soudců jsou zajištěny.

Kovářová varovala před strašením veřejnosti, že by nebyly peníze na důchody. Vildumetzová naopak upozornila na problémy v justici, kde podle ní chybí peníze i na základní provoz, jako je poštovné nebo elektřina.

Letošní rozpočet neodpovídá realitě, některé výdaje jsou podhodnocené, tvrdí NKÚ

Ve druhé části pořadu debata pokračovala s problémy státního rozpočtu a jeho rizik. Do studia dorazil náměstek ministra financí Tomáš Holub a předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.

Hned na úvod Tomáš Holub oznámil, že ve své funkci na ministerstvu financí končí. „Zítra na ministerstvu financí končím, pro tu pozici nejsem vhodná osoba,“ uvedl. Přesto návrh státního rozpočtu označil za realistický a splnitelný.

Michal Skořepa upozornil, že státní rozpočet je plný rizik a že nelze předvídat všechny budoucí okolnosti. Pět miliard korun označil v kontextu celkového objemu rozpočtu za zanedbatelnou částku, s čímž Tomáš Holub souhlasil.

Podle Skořepy je navíc problémem i politický rozměr rozpočtu. „Vláda hraje jedním směrem, ale většina lidí ve sněmovně hraje jiným směrem. Každému to ladí podle svého,“ poznamenal.

Holub zároveň připustil, že schodek státního rozpočtu by mohl být až o 15 miliard korun nižší. Na otázku, jak by rozpočet sestavoval on sám, uvedl, že by se zaměřil především na úpravu příjmové stránky a znovu prošel mandatorní výdaje. Přesuny v řádech miliard korun však podle něj v rozpočtu prakticky možné nejsou.

