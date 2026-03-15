Moravcovy Otázky nahradila Debata ČT. Diskutovalo se na chodbě a s ozvěnou

Do nedělního diskuzního pořadu si ČT pozvala místopředsedy Poslanecké sněmovny Patrika Nachera (ANO), Jana Skopečka (ODS) a Jiřího Bartáka (Motoristé). Doplnili je řadoví poslanci Lukáš Vlček (STAN), Olga Richterová (Piráti) a Radim Fiala (SPD).
Moderátoři na začátku označili debatu za mimořádnou, jako hlavní téma určili státní rozpočet. Odkázali také na odchod Václava Moravce, jeho práci v ČT ocenili. „Pokusíme se na jeho kvalitu navázat a doufáme, že nám také zachováte přízeň,“ konstatoval Dolanský. Ten dále působil jako moderátor, Kofroňová v průběhu pořadu dávala témata do zpravodajské souvislosti ve stylu hlasatelky hlavních zpráv.
Oproti dřívějšku diskutující nyní stojí u stolečků, stejně jako moderátoři. Změnily se také prostory pro natáčení. Nově se točí na chodbě s výhledem ven. To mimo jiné vedlo k tomu, že když hosté mluvili, byla slyšet ozvěna. Na sociálních sítích někteří lidé proto pořad glosovali jako „Ozvěny Václava Moravce“.
Okamura by kvůli cenám připustil nákup ruské ropy. Dotování Putina, říká Rakušan
„Je to dobrá zpráva pro spotřebitele, je otázka, jestli je to dobrá zpráva pro válku na Ukrajině,“ odpověděl Nacher na otázku ohledně uvolnění ruské ropy v souvislosti s krizí v Íránu. Skopeček s Fialou s ním souhlasili. Podle Bartáka je to dobrá zpráva pro Rusko. Snižování spotřební daně na benzín a naftu podle Nachera není na místě.
Jan Skopeček označil ministryni financí Alenu Schillerovou za Šípkovou Růženku, kvůli pasivitě ohledně vývoje ceny ropy. Patrik Nacher naopak za pasivitu označil konání minulé vlády.
Koalice se shodla na tom, že u vývoje cen je třeba počkat. Nacher se Skopečkem se následně pustili do hádky o tom, jak ceny pohonných hmot řešila minulá vláda. O vývoji bude jednat koalice, debatu s opozicí zatím odmítá. „Je ještě brzy na snižování spotřební daně, ty ceny porostou,“ tvrdí Radim Fiala. Piráti chtějí podle Richterové snížit spotřební daň z potravin.
Rozpočet je kasička pro politiky, míní Skopeček
Debata o rozpočtu se stočila k hledání viníka, Nacher se Skopečkem si mezi sebou vyměnili názory na rozpočtové hospodaření minulé vlády. „Z rozpočtu si politici dělají kasičku,“ řekl Skopeček. Podle Nachera připravila Schillerová férový rozpočet. Tempo snižování státního dluhu je podle něj rozumné. „Rozpočet nemyslí na budoucnost,“ opáčil Vlček.
Debata se postupně posunula k obraně. Motoristé podle Bartáka počítají s navýšením výdajů na obranu do budoucna. Vlček však oponoval, že podle toho, jak je nastaven rozpočet, nejde o vládní prioritu. Otázka obrany se stala předmětem překřikování a dohadů.
Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků
Moderátor Václav Moravec oznámil svůj konec v České televizi minulý týden po skončení jeho Otázek. „Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec na konci vysílání.
Slova o nezávislosti redakční práce později ČT dementovala skrze svého mluvčího Michala Pleskota. V únoru opustila Otázky Václava Moravce hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně.