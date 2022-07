Pomoc státu vyčtou lidé z výše záloh. Nebojte se říci o dávky, vyzval Fiala

„To, kolik kdo dostane konkrétně, to závisí na spoustě faktorů. Čím převážně topí, jaký má tarif, jakým způsobem dostává výpočet záloh od distributora. To, co je podstatné, že se to bude pohybovat v řádu tisíců korun a bude se to týkat opravdu všech. V průběhu podzimu se každý potom na zálohách doví jednoznačně, kolik na této státní pomoci na energiích ušetřil,“ uvedl předseda vlády a ODS.

Jinými slovy, výše státní pomoci díky takzvanému „úspornému tarifu“ bude pro každého tak trochu překvapením.

Fiala připustil, že se může stát, že pro řadu domácnosti ta pomoc nebude taková, aby si s cenami energií dobře poradili. Pokud jejich náklady na domácnost překročí třetinu jejich příjmů, tak mají podle premiéra možnost požádat o sociální dávku příspěvek na bydlení. Zdůraznil, že jeho vlády nárok na příspěvek rozšířila, aby pomohl většímu množství lidí než dřív.

„Já bych všechny vyzval, kteří mají obavy, mají problémy zaplatit rostoucí ceny energií, ať neváhají a požádají si i o tuto dávku. Je to pomoc státu, která je v této složité situaci, mimořádné mezinárodní situaci naprosto na místě,“ řekl Petr Fiala v Otázkách a odpovědích z Kramářovy vily, které zveřejnil na sociálních sítích.

Na otázku, zda nehrozí, že vládní pomoc lidem a firmám ještě víc roztočí inflaci v Česku, opáčil, že při tak prudce rostoucích cenách energií v tom vláda lidi nemůže nechat. Na druhou stranu musí vláda podle premiéra hlídat výdaje státu. „Nemůžeme se víc zadlužovat, protože jinak dále roztáčíme inflační spirálu,“ uvedl Fiala.

Prozradil i něco málo ze svého soukromí. Počítá s tím, že jako každoročně pojede s ženou na dovolenou k moři do Chorvatska na sedm až deset dnů.