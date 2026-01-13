Koncesionářské poplatky zrušíme, řekl Klempíř. Dřív je chtěl zachovat

Autor:
  16:09
Ministr kultury Oto Klempíř oznámil, že vláda směřuje ke zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Ještě nedávno přitom jejich zachování hájil. Změnu postoje vysvětluje zkušeností z funkce i evropským srovnáním.
Oto Klempíř

Oto Klempíř | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Oto Klempíř
Oto Klempíř
Oto Klempíř
Oto Klempíř
21 fotografií

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) v rozhovoru pro deník Blesk prohlásil, že zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas považuje za hotovou věc. Podle jeho odhadu by k tomu mohlo dojít v roce 2027. Dříve Klempíř veřejně deklaroval, že je spíše zastáncem zachování současného modelu.

Já i prezident chceme zachovat nezávislost veřejnoprávních médií, řekl Klempíř

Klempíř v rozhovoru zdůraznil, že forma financování veřejnoprávních médií sama o sobě nezaručuje svobodu obsahu. Podle něj je klíčová síla a odvaha managementu, nikoli to, zda peníze přicházejí prostřednictvím individuálních plateb domácností nebo ze státního rozpočtu. Poukázal na zkušenosti řady evropských zemí, kde je rozpočtové financování běžným standardem a nevede automaticky k politickému ovládnutí médií.

Zrušení poplatků podporuje celý poslanecký klub Motoristů

Vedle principu spravedlnosti hraje v ministrově argumentaci roli i sociální rozměr. Současný systém podle něj dopadá neúměrně na nízkopříjmové domácnosti. „Je pravda, že je třeba trošku nefér, že rodina se dvěma dětmi a třemi televizemi dává stejně jako důchodkyně, která bydlí sama, má nízký důchod a zapne si občas ČT24,“ uvedl v rozhovoru.

Už na začátku roku bude koalice jednat o zrušení poplatků ČT, řekl Okamura

Ministr kultury tvrdí, že pro zrušení poplatků má podporu celého poslaneckého klubu Motoristů. V rozhovoru však Klempíř připustil, že přechod k novému modelu nemusí být okamžitý a že se ve vládě diskutuje i o možnosti určitých mezikroků, například dočasném osvobození od poplatku vybraných skupin obyvatel.

Tyto úvahy nejsou nové. Už v prosinci loňského roku Klempíř připouštěl, že se koalice neshoduje na dalším osudu koncesionářských poplatků. Zatímco on osobně tehdy mluvil o jejich zachování, programové prohlášení vlády počítá se zrušením poplatků a převedením financování veřejnoprávních médií na stát.

Česká televize „nedělá nic špatně“

Kritici financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu upozorňují na riziko, že budoucí vlády mohou peníze pro Českou televizi a Český rozhlas krátit a tím nepřímo ovlivňovat jejich fungování.

Klempíř tento scénář odmítá s tím, že podobné riziko existuje i u poplatků, které může parlament kdykoli snížit. Podle ministra navíc v demokratickém systému fungují kontrolní mechanismy, jež mají politickým zásahům do médií bránit.

Klempíř nastínil, jak se můžou změnit televizní poplatky. Na Turkovi trváme, říká

Zároveň se ministr snaží rozptýlit obavy, že by změna financování byla záminkou k osekaní veřejné služby. V rozhovoru zdůraznil, že Česká televize podle něj „nedělá špatně nic“ a že nikdo ve vládě neusiluje o rušení jejích kanálů nebo omezení klíčových formátů, včetně dětského vysílání, sportu či velkých kulturních projektů.

Významnou roli v dalším vývoji bude hrát státní rozpočet. „Formu financování budeme teprve hledat a najít ji musíme. My jsme zdědili rozpočet po panu Stanjurovi, a nyní ho paní Alena Schillerová předělává,“ uvedl Klempíř s tím, že konkrétní částky či garance zatím komentovat nechce.

8. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka komplikuje dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části své trasy....

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Koncesionářské poplatky zrušíme, řekl Klempíř. Dřív je chtěl zachovat

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř oznámil, že vláda směřuje ke zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Ještě nedávno přitom jejich zachování hájil. Změnu postoje vysvětluje...

13. ledna 2026  16:09

Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě....

13. ledna 2026  16:09

Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

čína důchodce starý muž ulice senior

Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku,...

13. ledna 2026

Íránci promluvili o situaci v zemi. Popsali střelbu do davů i první popravy

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Zničené město, všudypřítomné bezpečnostní složky a strach. Tak popisují situaci v zemi Íránci, kteří se po několika dnech přerušeného signálu znovu spojili se zahraničím. Íránské úřady uvedly, že při...

13. ledna 2026  15:57

Babiš žádá poslance o důvěru. Česká republika bude na prvním místě, řekl

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, žádá poslance o důvěru. „Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá,...

13. ledna 2026  5:55,  aktualizováno  15:55

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, jeden zemřel

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují tragickou událost. V garáži u rodinném domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Jednoho z nich se...

13. ledna 2026  15:54

Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen a dánská premiérka Mette Frederiksenová v...

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen před novináři na tiskové konferenci. Také zopakoval, že Grónsko není na...

13. ledna 2026  15:25,  aktualizováno  15:53

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Jaký Felvidék? Mezi Slováky a Maďary se rozhořel spor o Benešovy dekrety

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

„Historicky nejlepší“ slovensko-maďarské vztahy v posledních týdnech dostávají trhliny. A to poté, co slovenská opozice na podzim otevřela téma Benešových dekretů a vláda Roberta Fica kvůli tomu...

13. ledna 2026  15:47

Trest za vraždu novorozenců platí. Bylo by to i na výjimečný trest, míní soudce

U Krajského soudu v Hradci Králové žena čelí obžalobě z vraždy novorozenců....

Za vraždu dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku v rozmezí několika let potvrdil v úterý odvolací pražský vrchní soud ženě z Rychnovska 20 let vězení. Žena se k činu přiznala, před krajským soudem...

13. ledna 2026  15:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zastaňte se nás u papeže, vyzvali prezidenta Pavla oběti zneužívání v církvi

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Oběti sexuálního zneužívání v české katolické církvi vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby se jich při pondělním setkání s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu zastal. Sedm z osmi podepsaných pisatelů...

13. ledna 2026  15:39

Oscar klasické hudby. Dirigent Jakub Hrůša byl světovou porotou vyhlášen Umělcem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša byl porotou International Classical Music Awards (ICMA), složenou z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí, oceněn titulem...

13. ledna 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.