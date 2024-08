Zastánci ruské agrese jsou svině. A selhání Petra Pavla chápu, říká Foltýn

Váš odbor strategické komunikace o počtu třinácti lidí funguje od června. Pro ČTK jste nedávno řekl, že jste se nejprve záměrně věnovali „převážně bezpečnostním tématům“. Co to bylo? Ničeho jsem si moc nevšiml…

Už v kontextu toho, že jsem předtím jako bezpečnostní analytik v poslední době nejčastěji vystupoval k situaci na Blízkém východě a na Ukrajině, bylo logické, že média pokračovala v dotazech tohoto typu. Na druhé straně respektuji, že jsme opravdu v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky. A aby se to nezhoršilo, komunikovat ta témata musíme.

Cílem strategické komunikace je být nekonfliktní, spojovat a příkopy zakopávat. Ale v každé populaci máte malou – a doufejme, že i u nás zůstane velmi malou – skupinu obyvatel, kteří nenávidí svůj vlastní stát. A tam platí pravý opak.