Foltýn rezignoval na post koordinátora strategické komunikace státu

Foltýn již na konci září v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že po volbách ve funkci pokračovat nebude, a to bez ohledu na jejich výsledek.
„Já nebudu pokračovat jakkoliv volby dopadnou. Na pozici jsem byl ‚zapůjčen‘ na omezenou dobu a tu jsem výrazně překročil. Od začátku jsem říkal, že jde o krizový management, nikoliv o něco, co bych měl dělat trvale. Funkce by ale měla zůstat zachována – klidně ať ji zastává běžný úředník nebo expert na komunikaci,“ uvedl v rozhovoru.
Ve funkci skončil po roce a půl.
Rusko se zastavilo až tam, kde dostalo přes držku, říká Foltýn. Po volbách skončí