Podnět k prověření podezření ze spáchání kázeňského přestupku podal sám předseda hnutí PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl na konci srpna. Podání putovalo přes ministra obrany Jaromíra Zůnu až k Vojenské kanceláři prezidenta republiky.
Náčelník hradní vojenské kanceláře generálporučík Radek Hasala v písemné odpovědi Rajchlovi potvrdil, že text „F.CK YOU PUTIN“ na uniformu nepatřil. V dopise uvedl, že daná nášivka není v žádných právních ani vnitřních předpisech stanovena jako oficiální rukávový znak či uniformní doplněk, a proto „její nošení nemohlo být a ani nebylo plk. Foltýnovi schváleno či povoleno“.
|
Směšná výmluva, tepe Rajchl Pavla za vyčíslení dovolené. Opozice prezidentovi věří
Přestože šlo o porušení armádních regulí, k uložení kázeňského trestu nedošlo. Kancelář postupovala podle zákona o vojácích z povolání a rozhodla se pro mírnější formu řešení.
Hasala zdůvodnil, že po zvážení dosavadního průběhu Foltýnovy služby bylo přihlédnuto i k tomu, že plukovník „tuto svou ústrojovací nekázeň v žádném případě nijak nezpochybňoval“, sám ji aktivně nahlásil nadřízenému a dobrovolně poslal 10 000 korun na dobročinné účely.
Výsledek šetření Rajchl ostře kritizoval. Zvolený postup označil za „definitivní potvrzení naprosté právní anarchie ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu, kdy právo platí podle toho, zda stojíte na správné straně či nikoliv“. Dodal rovněž, že celou záležitost „nenechá jen tak“ a otevře ji při projednávání na půdě sněmovního Výboru pro obranu. „Já budu vždy bojovat jako lev,“ uzavřel poslanec zvolený za SPD.