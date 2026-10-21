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Foltýn za nášivku proti Putinovi trest nedostal. Budu bojovat jako lev, zuří Rajchl

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  8:56
Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025) | foto: Jan SmekalČTK

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Plukovník Otakar Foltýn vyvázl z incidentu s neschválenou nášivkou bez kázeňského postihu. Během srpnové služební cesty na Ukrajinu se na jeho polní uniformě objevil vulgární vzkaz mířený na ruského vůdce Putina, kvůli čemuž sepsal poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl oficiální stížnost. Vojenští nadřízení sice uznali pochybení, případ ale uzavřeli výtkou bez dalšího postihu. Rajchl to nechce nechat být a nápis F.CK YOU PUTIN chce řešit na půdě Sněmovny.

Podnět k prověření podezření ze spáchání kázeňského přestupku podal sám předseda hnutí PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl na konci srpna. Podání putovalo přes ministra obrany Jaromíra Zůnu až k Vojenské kanceláři prezidenta republiky.

Náčelník hradní vojenské kanceláře generálporučík Radek Hasala v písemné odpovědi Rajchlovi potvrdil, že text „F.CK YOU PUTIN“ na uniformu nepatřil. V dopise uvedl, že daná nášivka není v žádných právních ani vnitřních předpisech stanovena jako oficiální rukávový znak či uniformní doplněk, a proto „její nošení nemohlo být a ani nebylo plk. Foltýnovi schváleno či povoleno“.

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Přestože šlo o porušení armádních regulí, k uložení kázeňského trestu nedošlo. Kancelář postupovala podle zákona o vojácích z povolání a rozhodla se pro mírnější formu řešení.

Hasala zdůvodnil, že po zvážení dosavadního průběhu Foltýnovy služby bylo přihlédnuto i k tomu, že plukovník „tuto svou ústrojovací nekázeň v žádném případě nijak nezpochybňoval“, sám ji aktivně nahlásil nadřízenému a dobrovolně poslal 10 000 korun na dobročinné účely.

Výsledek šetření Rajchl ostře kritizoval. Zvolený postup označil za „definitivní potvrzení naprosté právní anarchie ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu, kdy právo platí podle toho, zda stojíte na správné straně či nikoliv“. Dodal rovněž, že celou záležitost „nenechá jen tak“ a otevře ji při projednávání na půdě sněmovního Výboru pro obranu. „Já budu vždy bojovat jako lev,“ uzavřel poslanec zvolený za SPD.

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