Osvobození Janouška v kauze peněz ze zdravotních pojišťoven je pravomocné

Žalobce tvrdí, že pětice podvodně vylákala od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů korun se získat snažila. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítají.

Podle předsedy odvolacího senátu Radka Hartmanna z důkazů nevyplynulo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. Pojišťovnám podle něj byla jasná podstata prováděných testů. Pražský městský soud podle něj ve věci provedl rozsáhlé dokazování. „Závěry, které učinil, jsou podle našeho názoru správné a zákonné,“ uvedl soudce.

Obžaloba tvrdí, že společnost Chambon, ve které většina obžalovaných působila, prováděla v letech 2009 až 2011 nejprve přes jinou laboratoř a pak i sama vyšetření na přítomnost extrahumánního genomu, což jsou zejména infekční viry či bakterie. Protože k tomu neměla oprávnění, účtovala pojišťovnám za analýzu lidské DNA, která je dražší. Státní zástupce Alexandr Dadam kvůli tomu obžaloval lékařku Soňu Pekovou, doktora Tomáše Kozáka a podnikatele Petra Ullricha a Luboše Paška z podvodu.

Janoušek, který byl akcionářem Chambonu, se podle Dadama nechal ve společnosti formálně zaměstnat jako ekonomicko-právní poradce. Od června 2009 do ledna 2011 si nechal vyplatit 62,5 milionu korun. Byl obžalován z podílnictví, protože si podle žalobce nechal posílat peníze z trestné činnosti.

Právníci obžalovaných už dříve uvedli, že v případu nevznikla žádná škoda. Dnes ve vyjádření k odvolání státního zástupce například řekli, že v trestním řízení nebyl zjištěn záměr někoho poškodit nebo uvést v omyl. Rozsudek pražského městského soudu, který všechny obžalované loni na jaře osvobodil, je podle nich správný. Dadam v odvolání žádal, aby byl případ znovu vrácen soudu prvního stupně.

Je to vyfabulovaná, nesmyslná kauza Luboš Pašek

Městský soud loni v březnu konstatoval, že jednání obžalovaných nebylo trestné. Společnost podle verdiktu měla oprávnění dělat vyšetření z oboru lékařské genetiky i mikrobiologie. Žádný důkaz podle soudu nevyvrátil tvrzení obžalovaných, že pojišťovnám vysvětlili, jaká vyšetření dělají. Ani žádanky pro pojišťovny nebyly zfalšované nebo zatajované. Hartmann dnes doplnil, že systém byl nový a legislativa na něj nebyla připravena.

Z obžalovaných dnes k soudu přišel pouze Pašek. Rozhodnutí uvítal. „Potvrdilo se to, co deset let tvrdím, že od počátku je to vyfabulovaná, nesmyslná kauza,“ řekl novinářům. Chambon podle něj postupoval stejně jako další desítky laboratoří v Česku. „Jinak to dělat nešlo, věděly to pojišťovny, věděli to lékaři, věděli to naprosto všichni,“ doplnil.

Janoušek loni v prosinci opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.