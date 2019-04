Mynářova obec dostala pokutu, čerpala vodu nad povolený limit

Inspekci prováděl úřad v říjnu loňského roku za období roku 2017 a období od 1. 1. do 26. 10. 2018.

„Povolené celkové množství odběru podzemní vody ze všech zdrojů je 40 000 metrů čtverečních za rok. Provedenou kontrolou ČIŽP zjistila, že za rok 2017 odebral městys o 8 231 metrů čtverečních vody více,“ uvedla Radka Nastoupilová z ČIŽP v tiskové zprávě. Městys tak odebíral vodu nad limit bez povolení.

„Účel odběru je zásobování obyvatelstva pitnou vodou a vodovod pro veřejnou potřebu evidentně nebyl provozován za účelem dosažení zisku,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně, pod které Osvětimany patří.



Právě v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se nachází také černá stavba rybníka zastupitele Osvětiman a hradního kancléře Vratislava Mynáře. Nádrž postavil před třinácti lety bez povolení. Z rybníku nechává odčerpávat vodu na zasněžování svahu vlastní sjezdovky. Také bez potřebného svolení.

Osvětimany provozují vodovod pro veřejnou potřebu. Napojených je na něj podle inspekce 770 obyvatel z Osvětiman, Újezdce a Hostějova. Voda pro veřejný vodovod je podle vydaného povolení k odběru podzemních vod odebírána ze studní a z jímacích zářezů (Svozilova Záhumenice, Polánka, Stoklánka, Novotného louka, Gotlibka, pozn. red.).



Podle legislativy hrozí právnické osobě za takový přestupek pokuta ve výši 70 korun za jeden metr krychlový. Osvětimany dostaly pokutu v celkové výši 123 465 korun.

„V tomto případě jsme použili sníženou sazbu na spodní hranici 15 korun za 1 čtvereční odebrané podzemní vody. Přihlédli jsme k tomu, že odběr nad limit byl způsoben zvýšeným počtem poruch – havárií, které v roce 2017 zvýšily ztráty ve vodovodní síti na zhruba dvojnásobek,“ doplnil Augustin.

Podle starosty Osvětiman Aleše Pfeffera zaznamenal městys v roce 2017 na vodovodu dvě nebo tři havárie. „Jedna z poruch nešla najít, ztrácela se nám voda z vodojemu. Bylo to prasklé na takovém místě, že voda tekla rovnou do kanálu. Trvalo to asi měsíc a půl, než jsme poruchu našli a odstranili. Mezitím jsme překročili stanovený roční odběr vody,“ uvedl.