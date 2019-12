Zoufale jsme se snažili postřeleného muže zachránit, líčí lékař z Ostravy

Vrah střelil muže těsně pod srdce. „Zoufale jsme se snažili postřeleného muže zachránit. Byl jsem šťastný, když mu srdce, které jsem držel v ruce a masíroval, začalo opět bít. Všechny to povzbudilo v další snaze o jeho záchranu. O to víc nás pak vzalo, že zemřel. Udělali jsme vše, co bylo v lidských silách,“ líčí 48letý lékař.