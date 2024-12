Srdce mi v rukou začalo znovu bít, vzpomíná lékař pět let po střelbě v Ostravě

„Neznali jsme tehdy okolnosti. Jen jsme se s kolegy zoufale snažili zachránit postřeleného muže. Byl jsem šťastný, když mu srdce, které jsem držel v ruce a masíroval, začalo opět bít. Všechny to povzbudilo v další snaze o jeho záchranu. O to víc nás pak vzalo, že zemřel. Udělali jsme vše, co bylo v lidských silách,“ popsal situaci Marcel Mitták krátce po události.

Osudné ráno obešel své pacienty na lůžkovém oddělení a chystal se přejít na polikliniku, kde mu v půl osmé měla začít služba v ambulanci hrudní chirurgie. „Asi deset minut před tím mi ale odtamtud telefonovala rozrušená kolegyně a křičela: Marceli, Marceli, prosím tě, nechoď sem, tady se střílí,“ vylíčil tehdy.

Kolegové ho záhy zavolali na urgentní příjem, kde potřeboval pomoc muž s těžkým poraněním hrudníku. Resuscitace nepomáhala, protože muž silně krvácel do břicha a zbývající krev už nestačila živit srdce a mozek. Aby zachoval krevní oběh v horní části těla, musel rychle otevřít pacientův hrudník.

Poprvé v životě operoval přímo v urgentní hale místo na operačním sále, který je k tomu lépe uzpůsobený. Byl šťastný, když srdce začalo znovu bít. Jenže po převozu pacienta na operační sál lékař zjistil, že střela napáchala tak rozsáhlé škody, že není v lidských silách muže zachránit.

„Byla to hrozná situace, kterou bych nechtěl znovu zažít,“ říká dnes Marcel Mitták s tím, že se snaží na událost nemyslet a nerad se k ní vrací. „Život jde dál, každý den přináší nové radosti i strasti. Ale vzpomenu si vždy, když slyším o střelbě do lidí. Dovedu si živě představit, co čeká kolegy v nemocnicích, kteří se starají o zraněné. I jedna střela může mít tak devastační následky, že přes maximální snahu zdravotníků člověk zemře, nebo mu zůstanou trvalé následky. Nemělo by se to dít,“ říká ostravský lékař.

Mezi mrtvými po řádění střelce byli čtyři muži a tři ženy ve věku od 28 do 68 let. Na místě zemřeli i dva pracovníci Vězeňské služby. Jedním z nich byl Petr Lang, který doprovázel k lékaři svou dceru a chránil ji vlastním tělem. Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal mu udělil in memoriam Medaili za statečnost a v roce 2022 mu prezident Miloš Zeman udělil in memoriam Medaili Za hrdinství.