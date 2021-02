Kaly z ostravských ropných lagun jsou definitivně pryč. Sanace trvala téměř dvě desetiletí

Nevalná historie ostravských lagun v areálu OSTRAMO se začala psát již na konci 19. století, kdy tam začaly být ukládány odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim potom přibyly také odpady z regenerace použitých mazacích olejů. V blízkosti zástavby ostravské městské části Mariánské Hory tak v průběhu let vznikla značná ekologická zátěž.



Odpovědnost za její likvidaci musel vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 převzít stát. Správou a zajištěním sanace byl následně pověřen státní podnik DIAMO. Následovalo vypsání veřejné zakázky na sanaci lagun, kterou v roce 2004 získalo sdružení Čistá Ostrava. Během sedmi let, do konce roku 2011 tam sdružení vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, které se využily k výrobě alternativního paliva pro elektrárny a cementárny.

Finální termín pro odvoz kalů? Prosinec 2020

Jenže jmenovaných 200 tisíc tun kalů bohužel nebylo finálních. Během odtěžování se totiž ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Proto jsou označovány jako nadbilanční. Následovalo tedy nové výběrové řízení k jejich odstranění a na konci roku 2015 státní podnik DIAMO pověřil likvidací zbylých kalů v lagunách, a to za zpřísněných podmínek, společnost AVE CZ odpadové hospodářství.

Samotná úprava kalů a jejich odtěžování v režii společnosti AVE CZ odpadové hospodářství započala až v listopadu 2017, kdy firma získala všechna potřebná oprávnění včetně EIA a IPPC. Původní termín zakázky na likvidaci nadbilančních kalů končil v roce 2018, společnost AVE CZ nakonec získala prodloužení smlouvy. Podle původní dohody se jí totiž do konce roku 2018 podařilo kaly zpracovat, už ne ale vymístit. Finální termín odstranění nadbilančních kalů z Ostravy se tak posunul na konec prosince 2020.

Po Vřesové míří kaly postupně do Německa

„Termín odvozu kalů z Ostravy je splněn. Největší podíl na tom má firma AVE, ale zasloužily se o něj i další subjekty a instituce, které spolupracovaly na řešení letitého problému. Po ukončení provozu tlakové plynárny ve Vřesové bylo nutné posílit způsob odstranění upravených kalů o další vhodné alternativy v souladu s legislativou a to se podařilo,“ uvedl ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Firma AVE CZ odvezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě dle plánu všech 91 tisíc tun kalů, které se označují jako nadbilanční, ještě před koncem roku 2020. Převážná část upravených kalů se využila k výrobě elektrické energie a tepla. Ani to se však neobešlo bez komplikací.

Jediným koncovým zařízením v České republice, které bylo schopno a ochotno materiál z lagun přijmout a energeticky využít, totiž byla tlaková plynárna Sokolovské uhelné ve Vřesové. Její provoz však loni v srpnu skončil. „Po dlouhodobém jednání naše firma získala pro energetické využití odběratele v Německu, současně zajistila všechna potřebná povolení pro přeshraniční vývoz odpadů,“ sdělila Pavla Ivácková, mluvčí AVE CZ. Do několika měsíců by tak měly být všechny kaly využity, a to konkrétně spáleny při vzniku tepla a energie.

Nyní se bude zjišťovat, co je pod dnem lagun

Odvozem kalů ale letitý problém likvidace ekologické zátěže v těsném sousedství ostravského sídliště Fifejdy nekončí. Skončila jen jedna etapa, byť velice důležitá. Těžbu a zpracovávání kalů totiž provázel silný zápach.

Na řadě je nyní čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun, které má na starosti státní podnik DIAMO. „Na jaře bude následovat geologický průzkum, abychom zjistili co je pod dnem lagun. Chceme překrýt lagunu R3 fólií, abychom omezili průsaky znečištění do podzemních vod a snížili tak zatížení čistírny lagunových vod, která slouží pro dekontaminaci čerpaných podzemních lagunových vod a lagunových vod srážkového charakteru,“ popsal Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

„Další postup, co se zemin v areálu týče, má na starosti ministerstvo financí,“ dodal Petr Kříž.