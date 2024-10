Tisíce lidí zjišťují, že mají problém: řídnou jim kosti a hrozí zlomeniny

Náhlý nárůst pacientů s řídnutím kostí přitom není náhodný ani překvapivý. Souvisí s lepší dostupností diagnostiky i léčby v Česku. Zatímco dříve jsme na tom byli hůř než řada evropských zemí, od loňského jara se situace mění. Po dohodě se zdravotními pojišťovnami se totiž vedle specialistů více zapojují do vyšetřování pacientů s podezřením na onemocnění kostí také praktičtí lékaři a gynekologové. Desítky z nich už si do svých ordinací pořídily denzitometr – přístroj na měření hustoty kostí. A další to plánují. Kromě toho vznikají i nové ambulance zaměřené na léčbu nemocí kostí.

„Osteoporóza je závažné metabolické onemocnění. V důsledku řídnutí kostí jsou lidé náchylnější ke zlomeninám i při drobném úrazu. Po pětašedesátce se riziko vzniku zlomeniny zvyšuje až na 40 procent. Nemoc ale nebolí a mnozí lidé tak o ní nevědí,“ říká praktický lékař Jiří Zdražil z Brna, který má denzitometr od července. Dosud vyšetřil téměř 200 pacientů, z nichž 47 procent má osteopenii a jedenáct procent osteoporózu.

Denzitometrická vyšetření mají být součástí preventivních prohlídek nejstarších seniorů, nárok na ně mají i další lidé. Podle Zdražila však nyní může požádat o vyšetření kostní hmoty každý. Pacientům z rizikových skupin to uhradí pojišťovny, další si mohou vyšetření zaplatit sami.

„Na komplikace spojené se zlomeninou krčku stehenní kosti umírá více žen než na rakovinu děložního čípku, dělohy a vaječníků dohromady. Proto je důležité odhalit a léčit řídnutí kostí včas,“ dodává Zdražil.

Podle Vladimíra Paličky z osteocentra Fakultní nemocnice Hradec Králové, předsedy Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, se v Česku potýká s řídnutím kostí okolo 750 tisíc lidí. Ale je to jen odhad.

Přibývá denzitometrů

„Přibližně dvě třetiny lidí o své nemoci nevědí. To se teď začíná měnit díky novému programu časného záchytu osteoporózy. Zatímco loni bylo v zemi jen 95 denzitometrů, teď už jich je dvojnásobek. Sám jsem tak rychlý vývoj nečekal,“ líčí odborník na léčbu kostí Vladimír Palička.

Cílem podle něj je, aby byl v každém ze 76 okresů alespoň jeden denzitometr. „Loni v dubnu ještě nebyl ve 34 okresech žádný přístroj, letos v dubnu už chyběly jen v pěti. Postupně přibývají a většina okresů už má nejméně dva,“ dodává Palička.

Od ledna nabízí vyšetření denzitometrem ve své ordinaci v jihomoravské Jedovnici také praktický lékař Ivo Procházka. Za necelý rok vyšetřil 1 180 pacientů. „Asi 45 procent má osteopenii, tedy úbytek kostní hmoty, který signalizuje riziko do budoucna. Osteoporózou trpí asi 16 procent pacientů, u části z nich hrozilo vysoké riziko vzniku zlomeniny,“ říká lékař.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by měly zbystřit zejména ženy rok po menopauze. Riziko osteoporózy u nich, stejně jako u mužů ve věku od 65 do 69 let, zhodnotí lékař například pomocí diagnostického dotazníku. „Pokud je riziko vysoké, pacienti následně podstoupí denzitometrii. U mužů po sedmdesátce a žen starších 60 let by už mělo být vyšetření automatické,“ říká Šonka.

Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které trvá maximálně 20 minut. „Pacient leží na lehátku na zádech, nohy má pokrčené v kyčlích a kolenou. Nad ním jezdí rameno přístroje, které ho snímá,“ popisuje lékař Ivo Procházka.

Z naměřených údajů lékaři zjistí, jaká je hustota kostních minerálů a jak se liší od hodnot mladého, zdravého člověka. Na základě toho pak určí vhodnou léčbu. „Pacientům vždy doporučuji, aby se více hýbali, přidali pobyt na sluníčku a užívali preparáty na doplnění minerálů, vápníku, vitaminu D a proteinů. U osteoporózy přistupujeme také k léčbě, jejímž cílem je snížit aktivitu buněk, které odbourávají kostní hmotu. Pokud řídnutí kostí vzniká v důsledku jiného onemocnění nebo jeho léčby, předáváme pacienty do rukou specialistů,“ dodává Procházka.

Častěji než muži mají problém starší ženy vlivem úbytku estrogenu. Ale ne vždy je to pravidlem. „Vyšetřoval jsem nedávno manželský pár a předpokládal, že u 76leté ženy odhalím osteopenii či osteoporózu a že její 81letý manžel, který byl celý život hodně aktivní, bude v pořádku. Výsledky mě překvapily. Zatímco žena byla bez problémů, muž měl výraznou osteoporózu obou krčků stehenních kostí. Před devíti lety totiž spadl ze žebříku, zlomil si kotník a téměř 1,5 roku ležel. Kdyby denzitometrii absolvoval už tehdy, zřejmě by se přišlo na to, že má změny v hustotě kostní tkáně. Léčba by rozvoji osteoporózy zabránila,“ líčí praktický lékař Jiří Zdražil.

Připomněl, že těžkou osteoporózou trpěl i římský císař a český král Karel IV. „Když 6. listopadu 1378 seskakoval z koně, upadl a zlomil si krček stehenní kosti. Následně ulehl a 29. listopadu 1378 zemřel ve věku 62 let na zápal plic, který je klasickou komplikací osteoporotické zlomeniny,“ říká Zdražil.

Vznikají i nové ambulance pro léčbu kostí

Zatímco dostupnost denzitometrů se velmi rychle zvýšila, v současnosti je jich k dispozici téměř 200 a už by měl být v každém okrese alespoň jeden, ne všude ordinují odborníci na léčbu kostí – osteologové. Nová osteocentra či osteologické ambulance sice také přibývají, ale mnohem pomaleji. Jedna z nich vznikla například v Nemocnici Písek, kam nyní dojíždějí pacienti nejen z Písecka, ale i ze tří okolních okresů.

„Osteologickou ambulanci jsme otevřeli loni na podzim. Spolupracujeme se soukromým lékařem, který vyšetřuje na denzitometru v areálu naší nemocnice. Už máme 351 pacientů s potvrzenou osteoporózou. Někteří k nám sice přešli od jiných lékařů, za nimiž museli daleko dojíždět, ale většina je nově diagnostikovaných,“ říká lékař písecké ambulance Pavel Malina.

Na nové možnosti včasné diagnostiky a léčby metabolických onemocnění kostí u praktických lékařů či gynekologů teď upozorňují odborníci i v souvislosti s blížícím se Světovým dnem osteoporózy, který připadá na 20. října.