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Přibyly desetitisíce Čechů s osteoporózou. Odhalila je lepší diagnostika

Ivana Lesková
  11:07
Denzitometr. Statisíce lidí si nechaly vyšetřit hustotu kostí. Nový přístroj si...

Denzitometr. Statisíce lidí si nechaly vyšetřit hustotu kostí. Nový přístroj si pořídila také jihlavská nemocnice. | foto: Nemocnice Jihlava

Ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Palička na snímku z března...
Hustota kostní tkáně (denzita) se měří denzitometrickým vyšetřením (na snímku)....
Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči...
Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči...
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Varovné odhady odborníků, že v Česku žijí statisíce lidí, kteří trpí neodhalenou a tedy neléčenou osteoporózou neboli řídnutím kostí, se potvrzují. V poslední době přibyly desetitisíce nově diagnostikovaných pacientů. Pomohl program zaměřený na záchyt tohoto metabolického onemocnění skeletu u starších lidí v časném stadiu, tedy dříve, než se projeví zlomeninou krčku stehenní kosti či jiným úrazem.

„Preventivním vyšetřením prošlo za poslední tři roky okolo 800 tisíc žen ve věku nad 50 let a mužů nad 60 let. Lékaři s nimi vyplnili dotazník a v případě zvýšeného rizika je vyšetřili denzitometrem – přístrojem na měření hustoty kostí. U více než pětiny žen a jedenácti procent mužů se potvrdila osteoporóza,“ líčí profesor Vladimír Palička, osteolog a předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu.

Právě tato společnost prosadila spolu s praktickými lékaři a gynekology, aby zdravotní pojišťovny finančně podpořily program časného záchytu osteoporózy včetně navýšení počtu denzitometrů. Ty si od roku 2023 pořizují do ordinací i praktičtí lékaři a gynekologové.

Přístroj odhalí riziko zlomenin, v Jihlavě však vyšetření VZP zatím neproplatí

„Před třemi lety bylo v Česku jen 91 denzitometrů. Nestačily. Odborníci byli přetížení a pro řadu starších lidí s horší pohyblivostí bylo složité dojíždět na vyšetření do jiných okresů. Nyní je v zemi nejméně 226 přístrojů, jejichž provozovatelé mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Mám velkou radost, protože už jsme tak dosáhli cíle, který jsme původně plánovali až na rok 2030,“ říká osteolog Palička.

Strmý nárůst pacientů hlásí i pojišťovny

Pilotní program zaměřený na plošný časný záchyt osteoporózy spustila v roce 2023 Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zaznamenala o něj rekordní zájem. „Dosud jím prošlo půl milionu našich klientů. U více než 73 tisíc z nich lékaři následně potvrdili osteoporózu denzitometrickým měřením. Zatímco v roce 2021 jsme hradili léčbu osteoporózy 108 182 klientům, loni jich bylo již 183 438 a stále přibývají noví,“ říká Viktorie Plívová, mluvčí největší pojišťovny, která má nasmlouvaných 226 denzitometrů.

Nárůst nových pacientů potvrzují všechny pojišťovny. „Předloni lékaři odhalili osteoporózu u 1 845 našich klientů, loni již u 2 897. Naše výdaje za screening se meziročně zvýšily z necelých 15 na téměř 22 milionů korun,“ říká Jan Mates z Vojenské zdravotní pojišťovny.

Dřív dítě přišlo ze školy, dostalo krajíc chleba s máslem, hrnek mléka a šlo ven. Mělo tak přísun vápníku a díky pohybu na sluníčku i vitamin D.

Vladimír Paličkaosteorolog

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se k programu časného záchytu osteoporózy připojila předloni, smlouvy má s provozovateli 221 denzitometrů. „Screeningem zatím prošlo 95 600 našich pojištěnců. Denzitometrie potvrdila osteoporózu u téměř 11 tisíc z nich,“ počítá mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Od roku 2023 prošlo screeningovým programem také přes 65 tisíc klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. „Osteoporózu lékaři zjistili u téměř deseti tisíc z nich,“ říká mluvčí pojišťovny Lucie Krausová.

Z outsidera Evropské unie premiantem

Podle odborníků jsme v dostupnosti diagnostiky osteoporózy donedávna patřili mezi nejhorší v Evropské unii. Díky programu VZP se ale podařilo situaci zásadně změnit a počet denzitometrů v Česku více než zdvojnásobit.

„Dříve byly přístroje na měření hustoty kostí jen na pracovištích radiologie, interny a osteologie. Díky našemu programu se podařilo dostupnost vyšetření zvýšit. Nejméně jeden přístroj už je téměř v každém okrese a téměř polovina je v ordinacích praktických lékařů a gynekologů. Ti v rámci preventivních prohlídek ženy ve věku nad 60 let a muže nad 70 let rovnou vyšetřují denzitometrem,“ popisuje Plívová.

„V diagnostice osteoporózy dnes patří Česko k premiantům mezi zeměmi Evropské unie. Nemoc se nám daří odhalovat včas,“ potvrzuje i náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj.

Podotýká, že zatímco dříve byly denzitometry jen v 35 okresech, dnes už chybí pouze v jednom, ale i tam se VZP snaží o jeho nasmlouvání. „Nyní je potřeba zaměřit se také na to, aby diagnostikovaní pacienti byli řádně léčeni,“ doplňuje Jankůj.

Lámou se jim kosti, o nemoci nevědí. Pomohou jim desítky nových přístrojů

Podle profesora Paličky mají lékaři řadu možností, jak osteoporózu léčit a zpomalit či zastavit úbytek kostní hmoty. V posledních dvou letech jsou navíc k dispozici i moderní léčivé preparáty v injekcích - osteoanabolika, která dokážou nejen brzdit odbourávání kostní tkáně, ale i stimulovat její obnovu.

„Před rokem a půl byla v mé ordinaci sedmdesátiletá dáma v dobré kondici, u níž se přesto objevila pokročilá osteoporóza. Nabídl jsem jí roční léčbu osteoanaboliky, která by si jednou měsíčně píchala do podkoží. Odmítla s tím, že se cítí dobře a nemá příznaky nemoci. Možná se obávala nežádoucích účinků, které může mít každý lék. V tomto případě by se mohly objevit třeba bolesti kloubů či hlavy, svalové křeče nebo reakce v místě vpichu,“ říká osteolog Vladimír Palička.

Nakonec ale žena léčbu přijala a nelituje. „Kontrola po roce léčby před pár dny ukázala skvělé výsledky – hustota její kostní tkáně se zvýšila o 12 procent. A pacientka byla nadšená, že se celkově cítí lépe a bez potíží cestuje po celém světě,“ dodává lékař.

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Lepší diagnostika ale není podle odborníků jediným důvodem, proč přibývá Čechů s řídnutím kostí. Osteoporóza totiž patří k civilizačním chorobám, kterých přibývá celosvětově – odhaduje se, že nemocných je kolem půl miliardy. K důvodům podle lékařů patří, že se méně pohybujeme, žijeme pohodlněji a zároveň se zhoršuje kvalita jídelníčku.

„Kost je živý orgán, který se neustále přizpůsobuje zátěži. Když ji nemá, ztrácí svoji pevnost a kvalitu, postupně řídne. Například špičkoví tenisté mají pevnější a kvalitnější kosti v zatěžované ruce,“ vysvětluje Palička.

Léčba je celoživotní

Podle něj je základem prevence především dostatek pohybu, vápníku i vitaminu D. A to už od dětství, kdy se vyvíjí kostra. „Dřív dítě přišlo ze školy, dostalo krajíc chleba s máslem, hrnek mléka a šlo běhat ven. Mělo tak přísun vápníku a díky pohybu na sluníčku i vitamin D. Jenže dnes řada dětí sedne po škole k počítači a pije slazené nápoje. Nemají tak nic z toho, co potřebují ke správnému vývinu kostí. To je základ pro pozdější vznik osteoporózy, jejíž léčba je celoživotní,“ upozorňuje odborník.

Primární osteoporóza vzniká nejčastěji u žen po menopauze, kdy klesá hladina estrogenu, a u starších mužů, kterým ubývá testosteron. Takzvané sekundární osteoporózy, kterými trpí i stovky českých dětí, souvisejí s jinými diagnózami a užíváním léčiv, například kortikosteroidů. Také u těchto pacientů však lze riziko řídnutí kostí do určité míry ovlivnit pohybem, vápníkem a vitaminem D.

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