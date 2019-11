Osobnostmi sociálních sítí jsou Šulc, Kovy i Votíková

Kategorii zaměřenou na inspiraci a vliv ovládla youtuberka a blogerka Anna Šulc, v kategorii zaostřené na zábavu získala nejvíce hlasů youtuberka a fotbalistka pražské Slavie Bára Votíková.



V kategorii fair play zvítězil youtuber Karel Kovář alias Kovy, který patří mezi nejvýraznější osobnosti na českých sociálních sítích a nyní vystupuje v televizní show StarDance.



„Musím říci, že kdyby tuto cenu vyhrál kdokoli jiný, tak mám úplně stejnou, ne-li větší radost, protože už vím, jaké to je, a můžu vám říci, že jsou na světě i důležitější věci než tyhle,“ řekl po převzetí ceny Kovy, mimo jiné dvojnásobný držitel ceny pro videoblogera roku.

V kategorii fair play oceňující férovost a transparentnost bodoval Kovy počtvrté v řadě. „Myslím si, že je důležité hrát fair play. Jako příklad bych určil označování spoluprací na sociálních sítích,“ doplnil youtuber v narážce na případy, kdy osobnosti na sítích dostávají za propagaci firmy, výrobku či služby zaplaceno, což by mělo být u takových příspěvků zřejmé.



Vítězkami v kategorii video talent se staly sestry Nicole a Lucie Ehrenbergerovy, které mají blog A Cup of style. Na něm se věnují například módě, životnímu stylu nebo cestování.

Objevem roku je Jakub Gulab, kterého na instagramu sleduje přes 56 tisíc uživatelů. Začínal na sociální síti TikTok a nyní se mimo jiné věnuje tvorbě komerčních kampaní.



Mezinárodní přesah sdíleného obsahu byl zásadní pro úspěch v kategorii Go Global. Ocenění získala blogerka a Česká Miss 2011 Jitka Nováčková. Vítězové kategorie Go Global mají možnost zúčastnit se udílení světových Global Social Awards v roce 2020, ceremoniál by se měl uskutečnit stejně jako letos v Praze.

Ve všech kategoriích hlasovali přímo fanoušci prostřednictví internetu, výjimkou byla speciální cena, kterou odborná porota přidělila kuchařce a blogerce Kristíně Nemčkové, vítězce soutěže MasterChef Česko 2019.