Osobnosti píšou prezidentovi kvůli Gaze. Fialova vláda nebrání genocidě, tvrdí

Autor: ,
  14:24
Více než tři stovky osobností se otevřeným dopisem obrátily na prezidenta Petra Pavla. Nelíbí se jim, že se vláda Petra Fialy z ODS podle nich nezasazuje o dodržování lidských práv a mezinárodního práva v Gaze. O dopisu informovala iniciativa Mluvme o tom, v níž je například bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová nebo bývalý český diplomat v Izraeli Antonín Hradilek.
Palestinci prohlížejí místo, kde izraelské letectvo v noci zaútočilo na dům v...

Palestinci prohlížejí místo, kde izraelské letectvo v noci zaútočilo na dům v Gaze. (16. září 2025) | foto: Reuters

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s premiérem Petrem Fialou...
Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s premiérem Petrem Fialou...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
28 fotografií

Fialova vláda podle osobností podporuje postup izraelské vlády v Gaze přesto, že si je vědoma toho, že kabinet Benjamina Netanjahua závažně porušuje mezinárodní právo.

„Izraelská vláda otevřeně usiluje o úplné zničení Pásma Gazy a vysídlení jejího obyvatelstva: nutí obyvatele Gazy k opakovaným evakuacím, aniž by jim zajistila ubytování, bezpečí, jídlo a dostatečné hygienické a zdravotní podmínky, což odporuje mezinárodnímu humanitárnímu právu,“ uvedli signatáři.

Česká vláda podle nich také porušuje své zákonné povinnosti zabránit genocidě, ke kterým ji zavazuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia i český právní řád.

Palestinu uznají další země. OSN uspořádá jednání o dvoustátním řešení konfliktu

Kabinet a premiér Fiala se také podle osobností „staví proti veškerým mezinárodním pokusům jednat ve prospěch příměří, propuštění rukojmí a ukončení okupace a ve prospěch politického řešení, které zajistí bezpečnost a důstojnost Izraelcům i Palestincům.“

Podepsali Klus, Hůlová i Vladimír 518

Vláda podle signatářů také jednostrannou podporou Izraeli otevřeně dehumanizuje Palestince, popírá jejich lidská práva a legitimizuje jejich utrpení. Pod dopisem jsou dále podepsáni například spisovatelka Petra Hůlová, hudebník Tomáš Klus, bývalý europoslanec Mikuláš Peksa nebo rapper Vladimír 518.

Před Valným shromážděním OSN, které se koná v New Yorku tento týden, několik států uznalo Stát Palestina, například Austrálie, Británie nebo Kanada. Některé další to mají v plánu učinit právě na zasedání, Izrael krok ostře kritizuje.

Palestinský stát nebude, jen odměňujete terorismus, vzkázal Británii Netanjahu

Česko podle ministerstva zahraničí nyní uznat palestinský stát neplánuje. Podle úřadu ale platí, že Česko podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, nicméně toho může být podle něj dosaženo pouze na základě přímého jednání obou stran, které nebude možné do té doby, dokud budou Pásmo Gazy ovládat teroristé z Hamásu.

Dřívější dopis novinářů

Prezident Petr Pavel v neděli řekl, že proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Jinak je to podle něj víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, jež budou ztěžovat samotná jednání.

Stovky lidí přišly v centru Prahy uctít dětské oběti v Pásmu Gazy a Izraeli

Několik stovek českých novinářů a novinářek se v létě obrátilo dopisem na vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze, které podle nich Izrael trýzní hladem a záměrně zabíjí. Občanská výzva NEmlčme v červnu vyzvala k veřejnému nesouhlasu s porušováním lidských práv v Pásmu Gazy.

Větší zapojení do mezinárodní pomoci v Gaze a tlak na uzavření příměří žádala po české vládě například v únoru i iniciativa Mluvme o tom, která nyní adresovala otevřený dopis prezidentovi. Mluvčí kabinetu Lucie Michut Ješátková tehdy sdělila, že postoj vlády ke konfliktu je plně v souladu s mezinárodním právem a s legitimními aktivitami potírajícími mezinárodní terorismus.

Měla by Fialova vláda přehodnotit svůj postoj k Izraeli?

Vstoupit do diskuse (51 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Dozimetr u soudu: Redlův kolega přiznal vinu, Pospíšil má vypovídat jako svědek

V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  14:44

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Jednomu z hlavních aktérů kauzy Autostráda a bývalému politikovi ODS Robertu Knoblochovi uložil dnes Okresní soud v Olomouci podmínku sjednanou se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu....

22. září 2025  9:32,  aktualizováno  14:30

OBRAZEM: Umírá před očima. Alpský ledovec se za rok ztenčil o šest metrů

Švýcarský ledovec Gries taje alarmujícím tempem. Jen za posledních 12 měsíců se jeho tloušťka zmenšila o šest metrů. Podle vědců, kteří ho díky dobré dostupnosti dlouhodobě zkoumají, za to může...

22. září 2025  14:30

Osobnosti píšou prezidentovi kvůli Gaze. Fialova vláda nebrání genocidě, tvrdí

Více než tři stovky osobností se otevřeným dopisem obrátily na prezidenta Petra Pavla. Nelíbí se jim, že se vláda Petra Fialy z ODS podle nich nezasazuje o dodržování lidských práv a mezinárodního...

22. září 2025  14:24

Místo montovny chceme z Česka mozkovnu, říká lídr Pirátů. Slibuje rozvoj venkova

Po čtyřleté pauze chce mít Česká pirátská strana opět poslance či poslankyně i za Olomoucký kraj. Lídrem zdejší kandidátky, který má vrátit pirátské regionální zastoupení do Sněmovny, je první...

22. září 2025  14:21

Kvůli poruše eskalátorů je uzavřena stanice metra Jinonice, soupravy projíždějí

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:13

Spolek půjčil svůj opečovávaný historický motorák, v Praze ho poškodili sprejeři

Členové Pardubického spolku historie železniční dopravy řeší nemilou událost. Před necelými dvěma týdny neznámí pachatelé posprejovali v Praze zapůjčenou soupravu historického motoráčku z roku 1950....

22. září 2025  13:58

Jsem takový buldozer, říká lídr STAN v Karlovarském kraji Jan Kuchař

Rodák ze severočeských Zákup Jan Kuchař žije na západě Čech již déle než půl života, většinu z toho ve Františkových Lázních. Jednapadesátiletý politik je otcem dvou dětí, zasedá v zastupitelstvu...

22. září 2025  13:45

Šéf evropských lidovců mluvil v Praze i o Orbánovi. Podpořil TOP 09 a KDU-ČSL

Předseda Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber v Praze vyzval české občany k účasti ve volbách. Podpořil také současné vládní strany v čele s TOP 09 a KDU-ČSL, které jsou v Evropském parlamentu...

22. září 2025  13:41

Apokalypsa, životní zrada a středověké pátrání. Vyšly tři české románové novinky

Zničí nás umělá inteligence, nebo to zvládneme sami? Lásku, přátelství, beznaději, napětí i dobrodružství nabízejí tři docela zajímavé české románové novinky. Portál iDNES.cz přináší glosář z pera...

22. září 2025  13:34

Bezuzdně přiživujete napětí, kárá Kreml Estonce po průniku ruských stíhaček

Kreml v pondělí obvinil Estonsko, že falešně nařklo piloty tří ruských stíhaček MiG-31 z pátečního narušení estonského vzdušného prostoru. Tallinn se jen snaží vyhrotit napětí, řekl mluvčí Kremlu...

22. září 2025  13:33

Mezi rodinnými domy v Prokopském údolí má vyrůst bytový komplex. Místní bojují

Premium

Zahrady v Prokopském údolí má brzy stínit obří rezidenční komplex Hansfalkovský dvůr. Obyvatelé okolních rodinných domů se obávají, že přijdou o soukromí. A místní škola se bojí, že nápor stovky...

22. září 2025  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.