Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Oslovil mě Babišův přístup k válce. Gerloch o Senátu, Turkovi i podpoře Zemana

Jiří Vachtl
  14:00

Fotogalerie7 Premium

Za ženou. Sám pochází z Ostravy, na Kladensko má vazby přes svou manželku Olgu, která je ze Stochova. (17. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Bývalý děkan právnické fakulty Aleš Gerloch se na podzim pokusí jako nestraník za hnutí ANO dostat na Kladensku do Senátu. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co ho na Babišově hnutí oslovilo, jak vnímá postavu Filipa Turka i co mu na kandidaturu řekl bývalý prezident Miloš Zeman.

Kromě Babišova přístupu k válce na Ukrajině ho prý zaujalo i to, že jeho hnutí je tu podle něj pro všechny. „Vnímám ANO jako širokou platformu pro občany, kteří nemají rádi čistě stranický přístup. Tím se vlastně přihlásilo k myšlence, kterou svého času razilo Občanské fórum,“ říká v rozhovoru Gerloch.

V 71 letech za sebou máte úspěšnou kariérní dráhu v justici. Stále působíte jako profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Co vás žene do politiky?
Už jsem v minulosti jednou do Senátu kandidoval a vnímám ho jako komoru reflexe. Není čistě stranický, i když tuto dimenzi nepodceňuji. Myslím, že bych do něj mohl vnést trochu racionálnější, řekněme akademický přístup, který by byl alternativou vůči čistě stranickým návrhům. Sám sice kandiduji za hnutí ANO, ale jako nestraník. Rád bych prosazoval zejména věci týkající se legislativní činnosti, analýzy ústavního systému, jeho funkčnosti a určitých slabších míst, které tam jsou.

Bát se, že Putin zaútočí? Tyto úvahy jsou mi cizí. Světový konflikt by pro všechny dopadl špatně.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Černá pasažérka vyváděla na ulici. Sahala po pistoli a hrozila, že se pořeže

Mladá žena cestovala v MHD bez jízdenky, pak se dala na útěk. Zasahovat musela...

Běžná kontrola jízdenek v pardubické MHD se v pátek odpoledne proměnila v divočinu, kterou spustila přistižená černá pasažérka. Nejprve se dala na útěk, pak se sápala po služební zbrani strážníka a...

19. srpna 2026  14:04

Oslovil mě Babišův přístup k válce. Gerloch o Senátu, Turkovi i podpoře Zemana

Premium
Za ženou. Sám pochází z Ostravy, na Kladensko má vazby přes svou manželku Olgu,...

Bývalý děkan právnické fakulty Aleš Gerloch se na podzim pokusí jako nestraník za hnutí ANO dostat na Kladensku do Senátu. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co ho na Babišově hnutí oslovilo, jak...

19. srpna 2026

Zelenskyj odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře. Jde o zpronevěru 150 milionů hřiven

ilustrační snímek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irynu Mudrou poté, co ji média spojila s protikorupčním vyšetřováním. Prověřovaná skupina je podezřelá z praní 150...

19. srpna 2026  13:47

Nedělejte z úředníků politické loutky, vyslechli si senátoři na happeningu

Přímý přenos
Zástupci iniciativy Česko funguj! na happeningu s loutkami "Nedělejte z...

Zástupci iniciativy Česko funguj! přesvědčovali senátory na happeningu s loutkami „Nedělejte z úředníků politické loutky“, aby podpořili úpravy, které by zlepšily návrh nového zákona o státních...

19. srpna 2026  12:08,  aktualizováno  13:35

„Lidská tiskárna“ či „prezidentův dudlík“. Kdo je Trumpova nejoddanější asistentka

Premium
Výkonná asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa Natalie Harpová. (31....

Titulky amerických deníků v posledních dnech zaplnilo jméno asistentky amerického prezidenta Donalda Trumpa Natalie Harpové. Označují ji jako jeho nejvěrnější a nejbližší asistentku, která s ním...

19. srpna 2026  13:34

Urgentní příjem v Thomayerově nemocnici má stát do tří let. Vyjde na 2,2 miliardy

Nový urgentní příjem ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) v pražské Krči za...

Nový urgentní příjem ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči za 2,2 miliardy korun má být hotový v březnu 2029. Nemocnice je spádová pro zhruba 600 tisíc lidí, kromě Prahy 4, 11 a 12 také...

19. srpna 2026,  aktualizováno  13:30

Robotický číšník Fiko se vzbouřil. Hecuje ostatní a vykřikuje „Šéfe, přidej!“

Robotický číšník Fiko baví hosty v restauraci v Ankaře

Stačily tři dny a byla z toho událost pro celé město. Restaurace v turecké Ankaře nasadila do služby robotického číšníka Fika. Dělá vše, co se od takového naprogramovaného robota čeká - vítá hosty,...

19. srpna 2026  13:29

„Nestačí se pomodlit k Jezulátku.“ ODS představila 62 opatření proti suchu

Předseda ODS Martin Kupka oznámil, že na výkonné radě strany došlo k...

Stínová vláda ODS ve středu na tiskové konferenci představila seznam 62 opatření, jak na boj proti suchu. Kroky vlády Andreje Babiše (ANO), která po dvoutýdenních prázdninách slíbila začít aktivně...

19. srpna 2026  9:48,  aktualizováno  13:25

Schillerová si zve další ministry kvůli rozpočtu. První dorazil Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dorazil na jednání s ministryní...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pokračuje v jednáních o podobě státního rozpočtu na příští rok. První kolo začalo už v úterý, ve středu se na ministerstvu financí sejde s ministry...

19. srpna 2026  10:05,  aktualizováno  13:14

Seniora usmrtil na přechodu vlak. Zřejmě šel do blízkého nákupního centra

ilustrační snímek

Vlak dnes ráno ve Zlíně srazil a zabil muže. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed byl po havárii zhruba dvě a půl hodiny zastavený, cestující mohli využívat...

19. srpna 2026  13:12

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Lovit, nebo ulovit bílou velrybu? Lidé se loučili se zesnulým spisovatelem Páralem

Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí...

Blízcí a veřejnost se ve středu dopoledne rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada...

19. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  13:08

Lachtaní mládě v pražské zoo se jmenuje stejně jako míč z fotbalového mistrovství světa

Lachtaní mládě v pražské zoo, pravnuk legendárního Gastona, poprvé vyzkoušelo...

Lachtaní mládě v pražské zoo se poprvé představilo návštěvníkům v expozičním bazénu. Chovatelé také prozradili jeho jméno. Je stejné jako název míče, kterým se před lety hrálo fotbalové mistrovství...

19. srpna 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.