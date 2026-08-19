Kromě Babišova přístupu k válce na Ukrajině ho prý zaujalo i to, že jeho hnutí je tu podle něj pro všechny. „Vnímám ANO jako širokou platformu pro občany, kteří nemají rádi čistě stranický přístup. Tím se vlastně přihlásilo k myšlence, kterou svého času razilo Občanské fórum,“ říká v rozhovoru Gerloch.
V 71 letech za sebou máte úspěšnou kariérní dráhu v justici. Stále působíte jako profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Co vás žene do politiky?
Už jsem v minulosti jednou do Senátu kandidoval a vnímám ho jako komoru reflexe. Není čistě stranický, i když tuto dimenzi nepodceňuji. Myslím, že bych do něj mohl vnést trochu racionálnější, řekněme akademický přístup, který by byl alternativou vůči čistě stranickým návrhům. Sám sice kandiduji za hnutí ANO, ale jako nestraník. Rád bych prosazoval zejména věci týkající se legislativní činnosti, analýzy ústavního systému, jeho funkčnosti a určitých slabších míst, které tam jsou.
Bát se, že Putin zaútočí? Tyto úvahy jsou mi cizí. Světový konflikt by pro všechny dopadl špatně.