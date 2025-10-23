Oslavy státního svátku 28. října: kde budou dny otevřených dveří a kde slavnostní akce

Petra Škraňková
  12:57
Je to největší z českých státních svátků, jeden z takzvaných velkých sedmi. 28. října se připomíná vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Oslavy jsou každý rok spojeny s prvním prezidentem Masarykem, s památníkem na Vítkově a s oceněním osobností, na které mohou být Češi pyšní.
Vládní politici položili věnce k soše prvního československého prezidenta...

Vládní politici položili věnce k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. (14. září 2025) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při vzpomínkové akci na pražském Vítkově. (8. května 2024)
Prezident Petr Pavel a Miloš Vystrčil položili věnec k pomníku T. G. Masaryka...
Pietní akt u příležitosti 105. výročí vzniku samostatného československého...
Prezident Petr Pavel a Miloš Vystrčil položili věnec k pomníku T. G. Masaryka...
19 fotografií

Když se v roce 1918 obnovila samostatnost českého národa po stovkách let habsburské vlády, jejíž moc upevnila bitva na Bílé hoře v roce 1620, byla to velká sláva.

Po téměř čtyřech letech ruské agrese na Ukrajině si lidé více uvědomují, jak je cenné mít vlastní stát, svobodu a možnost rozhodovat o svém osudu. A že být samostatným státem není samozřejmost.

Oslavy státního svátku jsou výraznou demonstrací názoru, že nezávislost a demokracie mají smysl, který je třeba znovu a znovu bránit.

Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Uctění Tomáše Garrigua Masaryka

První československý prezident T. G. Masaryk je klíčovou postavou vzniku Československa. Oslavy státního svátku začínají ráno položením věnce prezidenta republiky k Masarykově hrobu v Lánech. Petr Pavel se ho nezúčastní, věnec slavnostně položí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina a jeho zástupce.

Co nemocný Masaryk diktoval svému synovi? Začala výstava tajemné obálky

Prezident Petr Pavel uctí prezidenta Masaryka u jeho sochy na Hradčanském náměstí, která byla odhalena 7. března 2000 v den 150. výročí Masarykova narození. Zvětšenina díla Otakara Španiela z roku 1931 umístěného v Pantheonu Národního muzea je vnímána jako jeden z hlavních symbolů českého státu.

Slavnostní ceremoniály k připomenutí prvního československého prezidenta se budou konat ve všech krajských městech a také v Břeclavi a Hodoníně, Masarykově rodišti.

Program prezidenta Petra Pavla 28. října 2025
9:00pietní akt u Národního památníku na Vítkově
10:00položení věnce k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí
11:00jmenování nových generálů v Míčovně na Pražském hradě
15-15:45generální zkouška ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu
20:00slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání na Pražském hradě

Jmenování generálů

Každý rok ve státní svátek 28. října také prezident jmenuje nové generály, což je nejvyšší hodnost v české armádě. „Pro každého vojáka i generála je jmenování do vyšší generálské hodnosti nejen zhodnocením jeho dosavadní služby, ale i závazkem do budoucna,“ řekl při svém povýšení na armádního generála letos v květnu náčelník generálního štábu Karel Řehka. Prezident Petr Pavel při příležitosti státního svátku 8. května povýšil celkem 12 lidí, dvěma dalším hodnost propůjčil.

Samotného Petra Pavla jmenoval armádním generálem 8. května 2014 prezident Miloš Zeman. Pavel byl v té době náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (od roku 2012) a krátce poté se stal předsedou Vojenského výboru NATO.

Prezident Petr Pavel při jmenování nových generálů na Pražském hradě
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval třináct nových generálů, mezi...
Jmenování generálů na Pražském hradě

Jmenování generálů v květnu 2025

Pietní akt na Vítkově

Pietní akt na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově bývá symbolickým zahájením oslavy výročí vzniku samostatného Československa. Zúčastní se ho nejvyšší představitelé státu v čele s prezidentem republiky Petrem Pavlem, váleční veteráni, armáda i veřejnost.

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

Prezident vykoná přehlídku nastoupených vojenských jednotek, pokládají se věnce ke hrobu neznámého vojína a minutou ticha přítomní uctí padlé československé vojáky.

Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína proto bude pro veřejnost do 11 hodin uzavřen.

Dny otevřených dveří

Zato se otevřou jindy nepřístupná sídla hlavních státních úřadů. Den otevřených dveří pořádá Senát, Sněmovna, pražský magistrát nebo Obecní dům. Národní muzeum nabízí vstup zdarma do celkem 16 svých budov v Praze i mimo ni. Do některých objektů je nutné objednat vstupenku zdarma na konkrétní čas.

Dny otevřených dveří 28. října 2025
KdoKdyKde
Úřad vlády 9-16Jednací sál, nový i starý tiskový sál Strakovy akademie
Senát9-16Valdštejnský a Kolovratský palác, informační centrum, výstavní síň a Trčkovská galerie
Poslanecká sněmovnaThunovský palác ve Sněmovní ulici
Magistrát hl. m. Prahy10 až 18Nová radnice, Rezidence primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky ve Škodově paláci, Městská knihovna v Praze
Obecní dům 9-15Smetanova síň, Slovácký a Orientální salonek, Grégrův, Palackého, Riegrův a Primátorský sál
Ministerstvo průmyslu a obchodu9-16Petschkův palác
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy9-16Rohanský palác, archiv a ambit bývalého kláštera
Národní muzeum10-18vstup zdarma do 16 objektů v Praze i mimo ni, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, zámek Vrchotovy Janovice, památníky Bedřicha Smetany (Jabkenice), Josefa Suka (Křečovice u Sedlčan) a Jana Palacha (Všetaty)
Radnice Liberec9-14obřadní síň, balkon a salonky ve 2. patře, kancelář primátora a kanceláře náměstků

Státní vyznamenání

Vrcholem oslav výročí vzniku českého státu je slavnostní předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident Petr Pavel loni ocenil pět desítek osobností za jejich přínos českému státu.

Nejvyšším českým vyznamenáním je Řád bílého lva, druhý je Řád T. G. M., udělují se také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Přehled oceněných osobností přineseme v online reportáži a přehledně v každoročním speciálu.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Hasiči dokončují likvidaci požáru hal v Nehvizdech, začalo vyšetřování

Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě upřesní. Zásah se...

23. října 2025  7:43,  aktualizováno  13:10

Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

Tuzemské vinice čelí vážnému ohrožení. V sousedních státech se rychle šíří agresivní choroba známá jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. Onemocnění se už objevilo...

23. října 2025  13:01

Oslavy státního svátku 28. října: kde budou dny otevřených dveří a kde slavnostní akce

Je to největší z českých státních svátků, jeden z takzvaných velkých sedmi. 28. října se připomíná vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Oslavy jsou každý rok spojeny s prvním...

23. října 2025  12:57

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:48

Slováky vyděsil v aplikaci neobvyklý jev nad Košicemi. Češi se královsky bavili

Slovensko včera zažilo vlnu nepokoje a paniky. Na meteorologickém radaru se kolem poledne objevil záhadný kruhový útvar, který připomínal náhlý výbuch.

23. října 2025  12:42

Východní křídlo Bílého domu půjde kvůli tančírně celé k zemi, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Dříve přitom tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu...

23. října 2025  12:27

Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.

23. října 2025  12:14

Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

Pětičlenné skupině recidivistů hrozí až 18 let vězení za výrobu a prodej drog nejen v Ústeckém kraji. Obvinění od března do září vyrobili podle policie asi 19 kilogramů pervitinu. Soud na ně uvalil...

23. října 2025  12:11

Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde

Na streamovací platformu Oneplay míří seriál Štěstíčku naproti inspirovaný reálným případem, který je ve společnosti známý jako „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“. První díl budou moci diváci sledovat...

23. října 2025  12:08

Česko má nového velvyslance USA. Merrick má k Trumpovi blízko skrze byznys

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. Ve čtvrtek předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi, poté se setká s novináři. Merrick se prosadil především ve světě...

23. října 2025  12:07

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Kreml panikaří, Maďaři ostrouhali. Proč Trump opět ztratil trpělivost s Putinem

Premium

Už se zdálo, že si ruský diktátor pojistil Bílý dům a přesvědčil Donalda Trumpa, že má naslouchat spíš jemu než Kyjevu. Americký prezident ovšem opět změnil názor a ohlášený summit v Budapešti...

23. října 2025  12:03

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.