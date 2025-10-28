Oslavy státního svátku 28. října: politici uctí památku TGM, Pavel jmenuje generály

Petra Škraňková
Sledujeme online   7:27
Je to největší z českých státních svátků, jeden z takzvaných velkých sedmi. 28. října se připomíná vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Oslavy jsou každý rok spojeny s prvním prezidentem Masarykem či s památníkem na Vítkově. Vyvrcholí večer, kdy prezident Petr Pavel vyznamená několik českých osobností.
Vládní politici položili věnce k soše prvního československého prezidenta...

Vládní politici položili věnce k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. (14. září 2025) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při vzpomínkové akci na pražském Vítkově. (8. května 2024)
Prezident Petr Pavel a Miloš Vystrčil položili věnec k pomníku T. G. Masaryka...
Pietní akt u příležitosti 105. výročí vzniku samostatného československého...
Prezident Petr Pavel a Miloš Vystrčil položili věnec k pomníku T. G. Masaryka...
19 fotografií

První československý prezident T. G. Masaryk je klíčovou postavou vzniku Československa. Součástí oslav je položení věnce prezidenta republiky k Masarykově hrobu v Lánech. Petr Pavel se ho nezúčastní, věnec slavnostně položí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina a jeho zástupce.

Prezident Petr Pavel uctí prezidenta Masaryka u jeho sochy na Hradčanském náměstí, která byla odhalena 7. března 2000 v den 150. výročí Masarykova narození. Zvětšenina díla Otakara Španiela z roku 1931 umístěného v Pantheonu Národního muzea je vnímána jako jeden z hlavních symbolů českého státu.

Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Slavnostní ceremoniály k připomenutí prvního československého prezidenta se budou konat ve všech krajských městech a také v Břeclavi a Hodoníně, Masarykově rodišti.

Program prezidenta Petra Pavla 28. října 2025
9:00pietní akt u Národního památníku na Vítkově
10:00položení věnce k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí
11:00jmenování nových generálů v Míčovně na Pražském hradě
15-15:45generální zkouška ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu
20:00slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání na Pražském hradě

Jmenování generálů

Každý rok ve státní svátek 28. října také prezident jmenuje nové generály, což je nejvyšší hodnost v české armádě. „Pro každého vojáka i generála je jmenování do vyšší generálské hodnosti nejen zhodnocením jeho dosavadní služby, ale i závazkem do budoucna,“ řekl při svém povýšení na armádního generála letos v květnu náčelník generálního štábu Karel Řehka. Prezident Petr Pavel při příležitosti státního svátku 8. května povýšil celkem 12 lidí, dvěma dalším hodnost propůjčil.

Co nemocný Masaryk diktoval svému synovi? Začala výstava tajemné obálky

Samotného Petra Pavla jmenoval armádním generálem 8. května 2014 prezident Miloš Zeman. Pavel byl v té době náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (od roku 2012) a krátce poté se stal předsedou Vojenského výboru NATO.

Prezident Petr Pavel při jmenování nových generálů na Pražském hradě
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval třináct nových generálů, mezi...
Jmenování generálů na Pražském hradě

Jmenování generálů v květnu 2025

Pietní akt na Vítkově

Pietní akt na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově bývá symbolickým zahájením oslavy výročí vzniku samostatného Československa. Zúčastní se ho nejvyšší představitelé státu v čele s prezidentem republiky Petrem Pavlem, váleční veteráni, armáda i veřejnost.

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

Prezident vykoná přehlídku nastoupených vojenských jednotek, pokládají se věnce ke hrobu neznámého vojína a minutou ticha přítomní uctí padlé československé vojáky.

Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína proto bude pro veřejnost do 11 hodin uzavřen.

Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen v Olomouckém kraji?

Dny otevřených dveří

Zato se otevřou jindy nepřístupná sídla hlavních státních úřadů. Den otevřených dveří pořádá Senát, Sněmovna, pražský magistrát nebo Obecní dům. Národní muzeum nabízí vstup zdarma do celkem 16 svých budov v Praze i mimo ni. Do některých objektů je nutné objednat vstupenku zdarma na konkrétní čas.

Dny otevřených dveří 28. října 2025
KdoKdyKde
Úřad vlády 9-16Jednací sál, nový i starý tiskový sál Strakovy akademie
Senát9-16Valdštejnský a Kolovratský palác, informační centrum, výstavní síň a Trčkovská galerie
Poslanecká sněmovnaThunovský palác ve Sněmovní ulici
Magistrát hl. m. Prahy10 až 18Nová radnice, Rezidence primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky ve Škodově paláci, Městská knihovna v Praze
Obecní dům 9-15Smetanova síň, Slovácký a Orientální salonek, Grégrův, Palackého, Riegrův a Primátorský sál
Ministerstvo průmyslu a obchodu9-16Petschkův palác
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy9-16Rohanský palác, archiv a ambit bývalého kláštera
Národní muzeum10-18vstup zdarma do 16 objektů v Praze i mimo ni, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, zámek Vrchotovy Janovice, památníky Bedřicha Smetany (Jabkenice), Josefa Suka (Křečovice u Sedlčan) a Jana Palacha (Všetaty)
Radnice Liberec9-14obřadní síň, balkon a salonky ve 2. patře, kancelář primátora a kanceláře náměstků

Státní vyznamenání

Vrcholem oslav výročí vzniku českého státu je slavnostní předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident Petr Pavel loni ocenil pět desítek osobností za jejich přínos českému státu.

Nejvyšším českým vyznamenáním je Řád bílého lva, druhý je Řád T. G. M., udělují se také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Přehled oceněných osobností přineseme v online reportáži a přehledně v každoročním speciálu.

Největší státní svátek

Když se v roce 1918 obnovila samostatnost českého národa po stovkách let habsburské vlády, jejíž moc upevnila bitva na Bílé hoře v roce 1620, byla to velká sláva.

Po téměř čtyřech letech ruské agrese na Ukrajině si lidé více uvědomují, jak je cenné mít vlastní stát, svobodu a možnost rozhodovat o svém osudu. A že být samostatným státem není samozřejmost.

Oslavy státního svátku jsou výraznou demonstrací názoru, že nezávislost a demokracie mají smysl, který je třeba znovu a znovu bránit.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle 6, několik budov se zřítilo

Západ Turecka v noci z pondělka na úterý zasáhlo zemětřesení o síle 6. Zatím nejsou žádné informace o mrtvých či zraněných, zřítilo se ale několik budov.

28. října 2025  7:35

Oslavy státního svátku 28. října: politici uctí památku TGM, Pavel jmenuje generály

Sledujeme online

Je to největší z českých státních svátků, jeden z takzvaných velkých sedmi. 28. října se připomíná vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Oslavy jsou každý rok spojeny s prvním...

28. října 2025  7:27

Jak vypadají nejvyšší státní vyznamenání. Jak se správně nosí, předvedl Václav Klaus

Nejvyšším státním vyznamenáním České republiky jsou dva řády a dvě medaile. Jak vypadají, komu jsou určeny a jak se vlastně správně nosí? Jako modelový příklad poslouží jediná fotka Václava Klause s...

28. října 2025

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

Premium

Už příští rok se vedle skleněných měly v Česku zálohovat i lahve plastové a také plechovky. Zavedení se však nakonec proti předpokladům opozdí. Co od toho lze očekávat a jaká je praxe v okolních...

28. října 2025

Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert

Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně vytvořených nerostů či změny v procesu těžby těch přírodních. V první epizodě podcastu Diamantové...

28. října 2025

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Premium

Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili...

28. října 2025

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Úroveň vody v Belgorodské nádrži na západě Ruska klesla asi o metr po ukrajinských útocích, které o víkendu poškodily přehradu, uvedly federální úřady. Ukrajinská armáda tvrdí, že úder zkomplikoval...

27. října 2025  21:44

Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem...

27. října 2025  18:45,  aktualizováno  20:58

Nehoda náklaďáků blokovala D5 téměř celý den, kolona měřila až sedm kilometrů

Téměř na 15 hodin zastavila v pondělí provoz na dálnici D5 na Tachovsku ranní nehoda kamionů na 123. kilometru ve směru na Německo. Provoz se zastavil po 3:20, obnovit se ho podařilo v 18:09,...

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  20:10

Stále více dětí nemá na školní obědy. Přibývá rodin, které žádají o dotace

Premium

Nejde o žádné desetitisícové výdaje, přesto pro stále větší množství rodičů je to problém – zaplatit svým dětem školní obědy. Lidí, kteří nemají na jídlo pro děti ve školních jídelnách, rapidně...

27. října 2025

Z Belgie se stává narkostát, uvedl v anonymním dopise místní soudce

Belgie se podle antverpského vyšetřujícího soudce kvůli obchodu s drogami stává narkostátem. Kriminalita spojená s narkotiky podle něj ohrožuje právní stát. V anonymním dopise zveřejněném na webu...

27. října 2025  19:54

Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu

Tento týden bude opět velmi deštivý, na horách má znovu padat sníh. Tlaková níže ze západu přinese četnější srážky a spoustu oblačnosti, ojediněle bude polojasno. Odpolední maxima budou postupně...

27. října 2025  6:56,  aktualizováno  18:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.