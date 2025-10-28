První československý prezident T. G. Masaryk je klíčovou postavou vzniku Československa. Součástí oslav je položení věnce prezidenta republiky k Masarykově hrobu v Lánech. Petr Pavel se ho nezúčastní, věnec slavnostně položí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina a jeho zástupce.
Prezident Petr Pavel uctí prezidenta Masaryka u jeho sochy na Hradčanském náměstí, která byla odhalena 7. března 2000 v den 150. výročí Masarykova narození. Zvětšenina díla Otakara Španiela z roku 1931 umístěného v Pantheonu Národního muzea je vnímána jako jeden z hlavních symbolů českého státu.
|
Slavnostní ceremoniály k připomenutí prvního československého prezidenta se budou konat ve všech krajských městech a také v Břeclavi a Hodoníně, Masarykově rodišti.
|9:00
|pietní akt u Národního památníku na Vítkově
|10:00
|položení věnce k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí
|11:00
|jmenování nových generálů v Míčovně na Pražském hradě
|15-15:45
|generální zkouška ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu
|20:00
|slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání na Pražském hradě
Jmenování generálů
Každý rok ve státní svátek 28. října také prezident jmenuje nové generály, což je nejvyšší hodnost v české armádě. „Pro každého vojáka i generála je jmenování do vyšší generálské hodnosti nejen zhodnocením jeho dosavadní služby, ale i závazkem do budoucna,“ řekl při svém povýšení na armádního generála letos v květnu náčelník generálního štábu Karel Řehka. Prezident Petr Pavel při příležitosti státního svátku 8. května povýšil celkem 12 lidí, dvěma dalším hodnost propůjčil.
|
Samotného Petra Pavla jmenoval armádním generálem 8. května 2014 prezident Miloš Zeman. Pavel byl v té době náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (od roku 2012) a krátce poté se stal předsedou Vojenského výboru NATO.
Jmenování generálů v květnu 2025
Pietní akt na Vítkově
Pietní akt na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově bývá symbolickým zahájením oslavy výročí vzniku samostatného Československa. Zúčastní se ho nejvyšší představitelé státu v čele s prezidentem republiky Petrem Pavlem, váleční veteráni, armáda i veřejnost.
|
Prezident vykoná přehlídku nastoupených vojenských jednotek, pokládají se věnce ke hrobu neznámého vojína a minutou ticha přítomní uctí padlé československé vojáky.
Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína proto bude pro veřejnost do 11 hodin uzavřen.
|
Dny otevřených dveří
Zato se otevřou jindy nepřístupná sídla hlavních státních úřadů. Den otevřených dveří pořádá Senát, Sněmovna, pražský magistrát nebo Obecní dům. Národní muzeum nabízí vstup zdarma do celkem 16 svých budov v Praze i mimo ni. Do některých objektů je nutné objednat vstupenku zdarma na konkrétní čas.
|Kdo
|Kdy
|Kde
|Úřad vlády
|9-16
|Jednací sál, nový i starý tiskový sál Strakovy akademie
|Senát
|9-16
|Valdštejnský a Kolovratský palác, informační centrum, výstavní síň a Trčkovská galerie
|Poslanecká sněmovna
|Thunovský palác ve Sněmovní ulici
|Magistrát hl. m. Prahy
|10 až 18
|Nová radnice, Rezidence primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky ve Škodově paláci, Městská knihovna v Praze
|Obecní dům
|9-15
|Smetanova síň, Slovácký a Orientální salonek, Grégrův, Palackého, Riegrův a Primátorský sál
|Ministerstvo průmyslu a obchodu
|9-16
|Petschkův palác
|Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
|9-16
|Rohanský palác, archiv a ambit bývalého kláštera
|Národní muzeum
|10-18
|vstup zdarma do 16 objektů v Praze i mimo ni, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, zámek Vrchotovy Janovice, památníky Bedřicha Smetany (Jabkenice), Josefa Suka (Křečovice u Sedlčan) a Jana Palacha (Všetaty)
|Radnice Liberec
|9-14
|obřadní síň, balkon a salonky ve 2. patře, kancelář primátora a kanceláře náměstků
Státní vyznamenání
Vrcholem oslav výročí vzniku českého státu je slavnostní předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident Petr Pavel loni ocenil pět desítek osobností za jejich přínos českému státu.
Nejvyšším českým vyznamenáním je Řád bílého lva, druhý je Řád T. G. M., udělují se také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Přehled oceněných osobností přineseme v online reportáži a přehledně v každoročním speciálu.
Největší státní svátek
Když se v roce 1918 obnovila samostatnost českého národa po stovkách let habsburské vlády, jejíž moc upevnila bitva na Bílé hoře v roce 1620, byla to velká sláva.
Po téměř čtyřech letech ruské agrese na Ukrajině si lidé více uvědomují, jak je cenné mít vlastní stát, svobodu a možnost rozhodovat o svém osudu. A že být samostatným státem není samozřejmost.
Oslavy státního svátku jsou výraznou demonstrací názoru, že nezávislost a demokracie mají smysl, který je třeba znovu a znovu bránit.