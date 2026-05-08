Ostré projevy i potyčky na Dni vítězství na Olšanech. Emoce vyvolaly sporné symboly

Autor:
  16:08aktualizováno  17:06
Na pražských Olšanských hřbitovech probíhají pietní akty k výročí konce druhé světové války, které může vyostřit ještě příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. Jejich příjezd zaznamenal verbální útoky, podle policie se však situace obešla bez přímé konfrontace. Poprvé oslavy doprovázely spory o komunistické symboly, z nichž některé mohou být i přes okolnosti oslav problematické.
Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězství nad nacismem, který pořádalo ukrajinské velvyslanectví. Olšanské hřbitovy. Na snímku ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč. (8. května 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Letošní připomínka konce druhé světové války na Olšanech probíhá v atmosféře piety, ale i pod dohledem policejních složek a antikonflitního týmu. Zatímco u památníků zněla slova o svobodě, v okolí hřbitova se zformoval spolek Kaputin a motorkářský klub Havloids.

Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězství nad nacismem, který pořádalo ukrajinské velvyslanectví. Olšanské hřbitovy. Na snímku ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč. (8. května 2026)
Členové motorkářské skupiny Noční vlci se chystají uctí památku padlých vojáků Rudé armády na pražských Olšanských hřbitovech. Před areálem na ně čekají desítky jejich odpůrců s transparenty. (8. května 2026)
Členové motorkářské skupiny Noční vlci se chystají uctí památku padlých vojáků Rudé armády na pražských Olšanských hřbitovech. Před areálem na ně čekají desítky jejich odpůrců s transparenty. (8. května 2026)
Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězství nad nacismem, který pořádalo ukrajinské velvyslanectví. Olšanské hřbitovy. Na snímku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). (8. května 2026)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém projevu varoval před historickou naivitou demokratických zemí. „U autoritářů prostě platí, že když mají moc, tak jediné, co chtějí, je více moci,“ uvedl s tím, že mír nelze vykoupit ústupky diktátorům.

„Jediná síla, která je schopná je zastavit, se nazývá demokracie. Demokraté a demokratické země a lidé v nich mají v rukou opratě, kterými mohou rozhodovat o tom, kdo v jejich zemích bude vládnout,“ uzavřel pak svůj proslov.

Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč ve svém projevu na Olšanech ostře odmítl ruské snahy o monopolizaci vítězství a zlehčování role Ukrajinců i dalších národů. Připomněl, že tragédie války zasáhla každou ukrajinskou rodinu, přičemž země během konfliktu ztratila osm milionů lidí.

Zvaryč také kritizoval rozdílný přístup k vlastní historii: zatímco Německo dokázalo přijmout odpovědnost za své válečné zločiny, Rusko místo reflexe nastolilo „kult síly a války“. Varoval před snahou o usmíření s agresorem, což přirovnal k neúčinnosti Mnichovské dohody z roku 1938, která mír nepřinesla, ale pouze posílila apetit útočníka k dalším válkám.

Podle velvyslance je Rusko dnes válečným zločincem, který vraždí civilisty a snaží se vymazat ukrajinskou identitu, zatímco Ukrajinci v boji za svou suverenitu brání celou Evropu.

Hustá atmosféra na Olšanech

Kolem půl čtvrté odpoledne začalo v okolí hřbitovů houstnout napětí kvůli očekávanému příjezdu českých Nočních vlků. Na místě na ně čekali odpůrci ze spolků Kaputin a Havloids. „Protestujeme proti politice podpory ruské agrese,“ vysvětlil jeden z podporovatelů spolku Kaputin s tím, že Noční vlky vnímá jako symboly okupace.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) v reakci na výroky Tomia Okamury o sjezdu sudetských Němců varoval před „kříšením démonů minulosti“. V rozhovoru pro iDNES.cz se ostře vymezil proti rétorice, kterou přirovnal k praktikám ze 30. let, a kritizoval neschopnost některých politiků rozpoznat „skutečné problémy“.

„Mnohem víc bych ocenil, kdyby se předseda Okamura dokázal jasně vymezit vůči vyjádření některých lidí, jako je Macinka, Turek nebo Foldyna, kteří se projevují silně proruským vlivem. Mluvit o parazitech je jednoznačně rétorika nacistů a jejich přehlížení vedlo v minulosti k tragédiím,“ zdůraznil Bartošek pro iDNES.cz.

Policejní mluvčí Jan Daněk potvrdil, že situace prozatím zůstala pouze u verbálních útoků. Ty se odehrávaly zejména mezi lidmi se sovětskými vlajkami a příznivci klubu Havloids, kteří se snažili přehlušit příznivce imperiální politiky.

Příjezd a nejednoznačnost komunistických symbolů

Příjezd ruského motorkářského klubu Noční vlci proměnil Olšanské hřbitovy v dějiště ostrého názorového střetu. Členové skupin Kaputin a Havloids přivítali kolonu skandováním: „Hanba!“ a „Putinovy onuce!“. Z protějšího tábora příznivců, mezi nimiž nechyběl ani poslanec SPD Jaroslav Foldyna, se ozývaly vulgární nadávky typu: „ukrajinský k.rvy!“. Obě skupiny od sebe musel oddělovat kordon policistů.

Aktivisté na místě ostře protestovali proti vyvěšování sovětských symbolů. „Proč tady vlají ty rudé vlajky se srpem a kladivem a nic jste s tím neudělali?“ dotazoval se jeden z přítomných policie. Poukazoval přitom na to, že nejde jen o státní symboly, ale i o ideologické znaky na neoficiálních praporech.

Příslušnice policie však opatření na místě vysvětlila z právního rámce: „Sovětská vlajka je vnímána jako historický symbol spojený s osvobozením území tehdejšího Československa vojsky Sovětského svazu i Ameriky,“ vysvětlovala aktivistům.

Dále upřesnila, že v kontextu oslav konce války 8. a 9. května se nejedná o protiprávní jednání: „V tuto chvíli se tímto vyjadřuje hold nebo poděkování osvoboditelům,“ dodala velitelka s tím, že zákon se na tyto historické symboly v dané situaci nevztahuje. Objevily se však protesty, že některé vlajky „červené s bílým srpem a kladivem“ nebyly spojené s oslavou dne vítězství.

Mluvčí policie dále pro iDNES.cz potvrdil, že většina symbolů nebyla v rozporu s novým zákonem o propagaci komunismu, ale policie přesto narazila na sporné momenty. K postupu policie na závěr dodal: „Necháváme to v úrovni toho, že se tím dál budeme zabývat“.

Emoce neopadly ani při odchodu motorkářů, kdy došlo k další verbální přestřelce. Zatímco odpůrci skandovali heslo „nacistické Rusko“, z druhé strany se ozývalo označení „ukrofašisti“.

