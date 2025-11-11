Oslavy 17. listopadu 2025 v Praze. Akce zdarma, program v centru

17. listopadu 2025 slavíme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V českém veřejném prostoru je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce, od níž letos uplynulo 36 let. Jaké akce se konají v Praze?

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Vystoupí ruská feministická skupina Pussy Riot, Lenka Dusilová Band, zpěváci David Koller a Ben Cristovao a další hudebníci. (17. listopadu 2022) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Národní třída

Hlavní připomínka událostí 17. listopadu se tradičně koná na Národní třídě. Organizátoři letos zmiňují také výročí 75 let od justiční vraždy političky Milady Horákové a kněze Josefa Toufara. Program na Národní třídě začne už v 10 hodin Sametovým brunchem na ulici a vyvrcholí Modlitbou pro Martu a audiovizuální instalací. Celý program Korza Národní zahrnuje i debaty, výstavy a rozhovory.

KORZO NÁRODNÍ 17. LISTOPADU 2025
ČASAKCE
10–13Sametový brunch na ulici
12:30–13Obývák Václava Havla, literární čtení – čte Simona Lewandowská: Za mříží (Michaela Boho)
13:00Zpěv státní hymny v podání Mária Biháriho
15:30–16Debata s názven Page Not Found: Generace pod vlivem
17:07–17:11Audiovizuální instalace Co dokáže slovo? na fasádě Paláce Metro
17:11Zpěv Modlitby pro Martu v podání Jana Ciny
17:45–18:30F-TALK Díky, že můžem & Dejvické divadlo: Co se může stát s demokracií?
18–20Audiodokumentární instalace Skrytá církev na kostele sv. Voršily

Lidé zapalují svíčku u památníku na Národní třídě (17. listopadu 2017).

Václavské náměstí

V dolní části Václavského náměstí se bude konat tradiční Koncert pro budoucnost. Celá akce je pojata jako shromáždění, na kterém vystoupí i různé demokraticky smýšlející osobnosti. Podle zveřejněného programu má vystoupit Jasná páka, Aneta Langerová (s Modlitbou pro Martu), Barbora Poláková, Vypsaná fixa či Jaroslav Hutka. Shromáždění a koncert organizuje spolek Nerudný fest a má probíhat od 16 do 22 hodin.

V horní části Václaváku začne ve 14 hodin jiná akce, a to Pochod za národ a svobodu. Jeho účastníci projdou od sochy sv. Václava přes Jindřišskou ulici a dále přes Staroměstské náměstí až k Vltavě. Odtud bude jejich trasa pokračovat přes Karlův most na Klárov a k Filozofické fakultě UK.

Koncert pro budoucnost je vyvrcholením připomínek 17. listopadu. Snímky jsou z let 2022-24.

Staroměstské náměstí

Odpolední hodiny na Staroměstském náměstí si rezervoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Od 15 hodin bude na tomto místě pořádat demonstraci, která nese název Česko není na prodej. Její účastníci budou dávat najevo svůj nesouhlas se vznikající vládou, kterou vidí jako postavenou na mafiánském principu.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii v Praze. (17. listopadu 2024)

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku prezident Petr Pavel. (17. listopadu 2024)

Můstek

U křižovatky ulic Můstek a Na Příkopě začíná od 11 hodin akce Sametový Můstek do Evropy, který mám být oslavou 17. listopadu jako svátku svobody a demokracie. Akce pokračuje do 19 hodin a pořadatelé pro ni mají rezervovaný prostor v ulici Na Příkopě až po křižovatku s Havířskou.

Újezd

Několik akcí k 17. listopadu se koná i na druhé straně řeky. U Pomníku obětem komunismu na Újezdě se sejdou ti, kdo chtějí vzdát hold účastníkům odporu proti totalitní moci. Uctění památky obětí komunismu začne v 10 hodin a organizuje ho Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu při Úřadu vlády.

Klárov

Ve stejnou dobu, tedy v 10:00, začne na Klárově akce iniciativy Ne základnám k 36. výročí sametové revoluce.

Kampa

Na Kampě začíná v 15 hodin Sametové posvícení. Při již 14. průvodu projdou masky přes Karlův most, Staroměstské náměstí, ulici Na Perštýně a Jungmannovo náměstí. Skončí v Kampusu Hybernská. Průvodu se tradičně účastní studenti a pedagogové vysokých škol, různá hudební tělesa a zástupci občanských iniciativ.

Sametové posvícení 17. listopadu 2025
Průvod masek
15:00Defilé v parku Kampa
15:30 průvod vyráží směr Karlův most
16:00Karlův most
16:15Staroměstské náměstí
18:15Na Perštýně - směr Jungmannovo náměstí
19:00Kampus Hybernská
Afterparty
19:30Holinky
22:00DJ Terminus Technikus

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopad 2024)

Malostranské náměstí

V budově Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí se od 19 hodin uskuteční Koncert proti totalitě. Vstup na něj je zdarma, rezervace je ale nutná. V současné chvíli jsou již místa obsazená. Na koncertě při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii vystoupí například mezinárodně úspěšný klavírista a skladatel Marek Kozák.

Národní divadlo

Svatostánek českého divadla na Masarykově nábřeží bude 17. listopadu hostit slavnostní udílení Cen Paměti národa. Jde již od 16. ročník této akce na půdě Národního divadla. Ocenění získávají lidé, kteří se postavili totalitním režimům a prokázali odvahu i lidskost. Pořádající spolek Post Bellum letos udělí ceny nejen osobnostem z Česka a Slovenska, ale stejně jako loni i ukrajinským občanům. Moderovat budou Daniela Písařovicová a Michael Szatmary. Slavnostní večer začíná ve 20 hodin a potrvá zhruba jednu a čtvrt hodiny.

Rudolfinum

Česká filharmonie uctí svátek 17. listopadu Koncertem pro svobodu a demokracii od 20:00 v Rudolfinu pod vedením finského dirigenta Sakari Orama. Spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor. Na programu je Mahlerova Druhá symfonie Vzkříšení. Zájemci, kteří se do Rudolfina nedostanou a chtěli by si koncert vychutnat, si mohou od 20 hodin naladil Český rozhlas Vltava, kde bude přímý přenos.

Kde bude výjimečně otevřeno zdarma?

U příležitosti 17. listopadu se lidé budou moci podívat do některých institucí, které běžně návštěvníky nepřijímají. A některá další místa sice můžete navštívit i jindy, v tento den ale ušetříte za vstup. Zdarma se dostanete například do Národního muzea či Národní galerie.

Národní galerie Praha

Národní galerie Praha zve v pondělí 17. listopadu 2025 na prohlídky stálých expozic zdarma. Možnost přijít za uměním bez peněz platí pro všechny objekty Národní galerie, to je Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác a Klášter sv. Anežky České. Volný vstup je od 10 do 18 hodin. Na některých z těchto míst jsou zdarma i komentované prohlídky.

V Salmovském paláci je 17. listopadu dokonce zdarma umělecký ateliér Napříč Asií pro děti od 10 let s rodiči. Tvoření začíná v 15 hodin a trvá cca 80 minut. Vstup je zdarma, ale kvůli omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace přes GoOut.

Národní muzeum

Vstup zdarma je 17. listopadu od 10 do 18 hodin také do Národního muzea, a to nejen do jeho hlavní budovy na Václavském náměstí, ale do všech objektů, které jsou otevřené. Jedinou výjimkou je Dětské muzeum, kde se v tento významný den sice platí, ale polovic: běžně tu za slot dlouhý 1,5 hodiny zaplatíte 140 korun na osobu (včetně dětí starších 4 let), 17. listopadu je to jen 70 korun.

Než se na Den boje za svobodu a demokracii vydáte do některé z budov muzea, ověřte si, zda je otevřena. Většina jeho pražských objektů má tento den do 18 hodin, ale Dvořákovo a Smetanovo muzeum zavírají už v 17. A pozor, Národopisné muzeum v Kinského zahradě a také Památník Jaroslava Ježka v Kaprově ulici mají běžně v pondělí zavřeno a jinak tomu nebude ani 17. listopadu.

Lichtenštejnský palác

O svátečním dni můžete vyrazit také na den otevřených dveří do Lichtenštejnského paláce na Kampě. Otevřený pro veřejnost zdarma bude od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na interiér, kde se pořádají konference, protokolární akce a také tu pobývají státní delegace. V minulosti tu byl například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Zájemci se dozví také zajímavosti z historie této budovy, která sahá do konce 17. století. Za její původní podobou stál italský architekt Giovanni Battista. Lichtenštejnský paláce se návštěvníkům otevírá několikrát v roce, možnost podívat se do něj 17. listopadu bude letos poslední.

Lichtenštejnský palác v Praze využívá vláda k reprezentačním účelům.

Koncerty 17. listopadu 2025

Svátek 17. listopadu si pro své koncerty vybrali také někteří známí interpreti. V době uzávěrky tohoto článku už byla převážná většina lístků na Jethro Tull vyprodaná, k dispozici byly pouze balkony. U Pink Floyd Project bylo volných už jen několik osamocených míst a J.A.R v Lucerně měli zcela vyprodáno.

Další koncerty 17. listopadu 2025
ZačátekAkceMísto
20:00Multimediální představení legendárního alba skupiny Pink Floyd The Wall v nastudování nizozemské skupiny Pink Floyd Project.Státní opera
20:00Koncert britské kapely Jethro Tull.Kongresové centrum
21:00Koncert kapely J.A.R. s názvem Show 36, kterým vyvrcholí turné kapely s názvem Funk It Up.Lucerna

Stručný přehled dalších akcí 17. listopadu 2025

  • Univerzita Karlova pořádá celodenní oslavu výročí 17. listopadu 1939 a 1989. (Studničkova, Votočkova, Hlavova a Albertov)
  • 8:30 Pietní shromáždění k připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Pořádá nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. (Jenštejnská, před Hlávkovou kolejí)
  • 11:00 Pietní shromáždění k uctění památky Jana Opletala. Pořádá KSČM.(Jenštejnská, před Hlávkovou kolejí)
  • 18:00 – 20:00 Diskusní večer o roli advokacie v listopadu 1989 a zavádění právního státu po roce 1989. (Národní, Palác Dunaj)
