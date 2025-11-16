Prezident Petr Pavel položí kytici u památníku na Národní třídě v dopoledních hodinách, přesnější čas jeho kancelář nesdělila. V 15 hodin navštíví představení Činoherního klubu Sametový díl kanceláře Blaník a ve 20 hodin bude na předávání Cen Paměti národa v Národním divadle.
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš bude i letos ranní ptáče, na Národní třídu by měl dorazit už v osm hodin ráno.
Premiér v demisi Petr Fiala stejně jako loni půjde na Národní třídu spolu se zástupci koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). ODS vyjde v 10:35 ze sídla v Truhlářské ulici, v 10:50 se k nim na Jungmannově náměstí připojí zástupci stran TOP 09 a KDU-ČSL s předsedou Markem Výborným.
|dopoledne, bez upřesnění
|prezident Petr Pavel
|8:00
|předseda ANO Andrej Babiš
|9:00
|pražský primátor Bohuslav Svoboda
|9:30
|Starostové a nezávislí
|10:00
|šéf Senátu Miloš Vystrčil
|10:45
|Piráti
|11:00
|Motoristé sobě
|cca 11:30
|premiér v demisi Petr Fiala, koalice Spolu
Lidovci se před tím od 10 hodin zúčastní mše ke 36 letům svobody v kostele svatého Tomáše.
Vedle nového předsedy Matěje Ondřeje Havla (TOP 09) nemá chybět ani jeho předchůdkyně a bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.
Předseda SPD a nově i Sněmovny Tomio Okamura se v pondělí 17. listopadu zúčastní piet u Hlávkovy koleje a v ruzyňských kasárnách. Před Hlávkovou kolejí na Praze 2 proběhne pieta ráno mezi 8:30 a 10:30, v areálu Vojenského ústředního archivu v Kasárnách 17. listopadu na Ruzyni v poledne. Návštěvu pražské Národní třídy neplánuje.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) přijde k bronzové desce na Národní třídě v 10 hodin.
Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) k pomníku zamíří v devět hodin.
Představitelé hnutí Starostové a nezávislí položí květiny k pamětní desce 17. listopadu o půl desáté.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib společně s předsedkyní poslaneckého klubu Olgou Richterovou (Piráti) a poslankyněmi a poslanci dorazí na Národní třídu v 10:45.
K pietnímu místu na Národní třídě zamíří v 11 hodin také Motoristé sobě.