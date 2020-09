Nemůžeme ohrozit nemocnice a firmy, odmítá Schillerová delší ošetřovné

Podle ministryně práce a sociálních věcí Maláčová, která je i místopředsedkyní ČSSD, to ale na stole být musí.

„Budeme se o tom bavit. Budu chtít poctivou diskusi k ošetřovnému, co mají rodiče dělat, když bude zavřená škola,“ řekla Maláčová po jednání vlády, která schválila pravidla pro kurzarbeit, kdy stát bude platit 70 procent čisté mzdy zaměstnancům, jež nechá firma jeden až čtyři dny doma.

Chce, aby se ošetřovné vyplácelo po celou dobu karantény či výuky na dálku na děti do 13 let. Nyní dostávají zaměstnanci z nemocenského pojištění 60 procent základu příjmu na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelky a samoživitelé na školáky do 16 let pak až 16 dnů.

„Neprosazujeme plošná opatření z jara. Měli bychom reagovat na lokální ohniska. Navrhujeme krizové ošetřovné, aby se rodiny s dětmi neocitly bez příjmů, pokud školy či třídy budou zavírány či děti nebudou do školy moci docházet,“ řekla ministryně práce.



„Musíme podporovat ekonomiku,“ uvedla ministryně financí. „Nemůžeme ohrozit nemocnice, firmy, které musí produkovat,“ prohlásila Schillerová.

Negativně by to pdíke mohl dopadnout třeba na zdravotnictví či školství, kde pracuje mnoho žen s dětmi. Připomněla, že už na jaře si někteří zaměstnavatelé stěžovali na to, že jim v práci chyběli lidé.

Z jejích slov vyplynulo, že se například obává, že by nemocnicím mohly chybět zdravotní sestry s malými dětmi, kdyby se výrazně vylepšily podmínky pro to, aby rodič mohl zůstat s dítětem doma na ošetřovném.

Na jaře, za nouzového stavu, platila upravená pravidla pro ošetřovné. Rodiče menších dětí na ošetřovné měli nárok po celou dobu uzavření škol.