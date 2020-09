Změna u ošetřovného není na stole, odmítl Babiš návrh Maláčové

Babiš řekl, že Maláčové o svém nápadu má diskutovat nejprve s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou a vicepremiérem za ANO Karlem Havlíčkem. Ten je nyní v preventivní karanténě.

„Ze strany paní ministryně Maláčové i MPSV je připravených několik návrhů na ošetřovné, které nyní čekají na projednání v rámci koalice,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva Jan Brodský.

„Preferovaným návrhem je varianta ošetřovného až do věku 13 let dítěte a po celou dobu průběhu distanční výuky nebo nařízené karantény. Po projednání bude návrh na ošetřovné předložen na jednání vlády a po schválení vládou následně jako vládní návrh předložen k projednání Poslanecké sněmovně,“ uvedl mluvčí Maláčové. Návrh je už přitom v knihovně tisků připravených pro projednání vládou.

Ošetřovné nyní rodič mohou pobírat devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky šestnáct dnů na děti do 16 let. Zaměstnancům se jako dávka z nemocenského pojištění vyplácí 60 procent jejich denního vyměřovacího základu.

Vyšší ošetřovné bylo do konce června. Už po uzavření škol na jaře parlament řešil prodloužení nároku na ošetřovné a dávka se pak vyplácela na děti do 13 let, a to až do konce června, i když už se mezitím školy otevřely. Rodiče ale tehdy nemuseli dítě do školy poslat, pokud usoudili, že pro něj bude bezpečnější, když zůstane doma. Od dubna výše ošetřovného činila 80 procent denního vyměřovacího základu.

Nyní se podle návrhu ministryně Maláčové zvyšovat nemá.