„Každé zvíře preferuje něco jiného. Zatímco ovce žere spíš byliny a dvouděložné rostliny, osli mají rádi trávy. A pokud potřebujeme potlačit dominantní traviny ve prospěch těch orchidejí, je to pro nás ideální zvíře,“ vysvětluje mi botanička Kateřina Tremlová z Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Ušatá zvířata spásají sveřep jalový a ovsík vyvýšený, ale byliny nechávají netknuté. Barva stráně se z monotónní zelené mění na fialovou a žlutou, jak osli pracují a postupují. Mezi okousanou trávou občas zasvítí květ. Tořič hmyzonosný, orchidej, jejíž květ připomíná včelu, čímž láká opylovače. O kus dál je růžově kvetoucí pětiprstka žežulník.

Pozor na Ijáčka

Většinu zmíněných názvů laik nikdy neslyšel. Na počátku 19. století je vymyslel přírodovědec Jan Svatopluk Presl a naznačují, jak velký smysl pro zvukomalebnost měl. Posuďte sami: bradáček vejčitý, střevíčník pantoflíček, vstavač nachový nebo vemeník dvoulistý. To vše můžete na jednom místě vidět v Českém středohoří.

Ale zpátky k oslům. K mému údivu nehýkají a vůbec se nechtějí družit. Střihají ušima a odhánějí mouchy. Připadám si jako na safari. Jejich majitelka Anna Hrnečková vypíná proud v elektrickém ohradníku a pouští mě ke zvířatům blíž. „Ale bacha, koušou. Osel je na rozdíl od koně teritoriální zvíře a dost si své území chrání,“ varuje mě.

Nedá mi to a zkouším ušáka podrbat. Jeden z nich se mi zahryzne do paže kousek pod ramenem. „Kuš, potvoro,“ bolestivě syknu, ale má průvodkyně se jen zasměje. „To vám jen dává na vědomí, kdo je tu šéfka. Kdyby vás chtěla fakt kousnout, tak to byste se tvářil jinak,“ líčí, zatímco si mnu pokousané místo. Představa osla jako dobrotivého nemotory Ijáčka je tatam.

Stádečku šéfuje právě klisna Valentýna, „papírově“ však vůdcovství náleží Borisovi. „U oslů je to tak, že praktikují podivný druh matriarchátu – vedoucí úlohu má samice, která ale dává oslímu hřebci falešný pocit, že to řídí on,“ vysvětluje mi Anna Hrnečková.

A proto se prý dřív mužům, kteří příliš poslouchali manželku, říkalo „ty jsi ale osel“. Jestli je to legenda, netuším, každopádně, když se další z oslů – Honzík – pokouší drcat do jiné oslice, Večernice, Valentýna mezi ně vstoupí a spor ihned končí. Samec Boris se mezitím válí v prachu a zbavuje se zimní plstnaté srsti.

Osel jako zrcadlo?

Anna Hrnečková, původem Pražačka, která se usadila v Litoměřicích, koupila osly na inzerát. Což je prý dnes běžné, ale vždy to tak nebylo. Ještě před deseti lety bylo v Česku ani ne 800 oslů, dnes jich je dvojnásobek a každoročně jich stovka přibude. Nárůst populace je ovlivněn stále větší oblibou těchto lichokopytníků jako domácích mazlíčků.

Vznikají různé oslí farmy a oslí stezky, kde se praktikuje oslí trekking nebo asinoterapie, kdy je osel využíván jako podpůrný partner. Lidé se s nimi mazlí a vodí je, což má údajně blahodárný vliv na psychiku. Pokud tedy nehryžou...

„Osel je vlastně kočkokoňopes. Je kontaktní jako pes, povahu má ale spíš jako kočka, silný je jako kůň. Zrcadlí přesně to, co z člověka vyzařuje,“ popisuje mi Marie Žižlavská, provozovatelka dvou oslích farem ve Svárově u Prahy a v Českém ráji. Má tam 20 oslů, z nichž největší má v kohoutku, tedy ke hřbetu, 155 centimetrů a kouká tak svrchu i na některé menší koně. U toho nechcete, aby se do vás zakousl.

„Já sama jsem k oslům přišla původně z korporátu. A můj první kontakt byl hrozný: osel mě odmítl, nereagoval na mě. Protože jsem byla duchem nepřítomná, zablokovaná, vyhořelá. Vracel mi to, co bylo ve mně,“ vypráví poněkud tajuplně Žižlavská.

Ochrana před vlky

Zatímco dříve se osli používali hlavně v zemědělství, dnes roste jejich obliba tam, kde by to nikdo nečekal: jako ochrana stád ovcí před vlkem. Jeden osel zastane prý stejnou práci jako pastevecký pes. Dokáže kousat, kopat a hýkat tak, že vlky přejdou choutky na jehněčí. V Česku už takto několik chovatelů osla nasazuje. Využívají při tom jejich přirozené vlastnosti bránit si svoje území.

Jak ale zjišťuji, jako každá novinka, tak i tato teprve čeká na své větší prosazení. „Kdybyste tady Valachům řekl, aby si místo psa pořídili osla, taky byste mohl skončit s vidlemi v žebrech,“ směje se Jiří Lehký z Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Můj den s osly na Bílých stráních v Českém středohoří končí. Osli spásli zase kus pozemku a přesouvají se dál. Co s nimi bude, až přijde zima a orchidejové louky se uloží ke spánku? „Mám plán. Zapřáhnu je do vozíčku,“ uvažuje Anna Hrnečková. A co by vozili? „Přece turisty,“ usměje se.