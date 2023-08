Pět tun trávy ročně. V Oseku mají největší pěstírnu léčebného konopí v Česku

Letos je to 10 let, kdy byla poprvé do Česka dovezena marihuana pro léčebné účely. Od roku 2013 je její prodej na lékařský recept legální. Léčebné konopí užívají pacienti s rakovinou, roztroušenou sklerózou, chronickými bolestmi nebo AIDS. Tehdy se do jediné lékárny v Uherském Hradišti dostalo prvních 300 gramů konopí z Nizozemska. Jeho spotřeba každým rokem roste a jen letos si jej Češi vyzvednou na recept dle odhadů 220 kilogramů.

Loni padl i monopol na dodávky léčebného konopí pro jedinou firmu a nová legislativa umožňuje vícero společnostem pěstovat konopí, vyrábět z něj léčivou látku, uvádět na trh v Česku a vyvážet jej. Češi se za tu dobu vyšvihli na evropskou špičku a z dovozců konopí se stali vývozci.