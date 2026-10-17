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Epidemie osamělosti drtí staré i mladé. U seniorů zvyšuje riziko infarktu či mrtvice

Tereza Tykalová
Josef Dyntr
,
  15:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle průzkumu zažívá pocity osamělosti více než polovina Čechů, u mladých lidí do 26 let je podíl ještě vyšší. Osamělost ale doléhá i na seniory, u nichž může navíc zvyšovat riziko vážných nemocí, jako jsou infarkt nebo mrtvice.

Dvaaosmdesátiletý František nikdy nebyl přespříliš společenský. Když mu v roce 2018 zemřela žena, se kterou byl přes padesát let, stáhl se do ústraní ještě více. I přes narůstající samotu však přestal kontaktovat většinu přátel i blízké. „Nemám si už s nimi co říct a spoustu jich už ani nežije,“ říká. Situaci mu komplikuje také fakt, že s pokročilým věkem narůstají i zdravotní problémy, například s chůzí, navíc mu lékařka zakázala řídit auto. Sám si tak nedojede ani na nákup.

O jeho zdraví se starají dvě ošetřovatelky, které k němu třikrát týdně docházejí, a jeho vnučka, která pracuje z domova a bydlí poblíž. Vztah ale není jednoduchý. „Že je osamělý, děda nepřizná, naopak nás často vyhání, když přijdeme. Jakmile se delší dobu neozveme, hned nám volá, ať mu alespoň přivezeme pivo nebo cigarety. Ty si sice užívá, ale je to spíše záminka, aby alespoň na pár minut někdo přijel. Vždycky jsme spolu měli skvělý vztah, poslední dobou si však připadám spíše jako zdravotní sestra než vnučka,“ říká pětadvacetiletá Jana pro iDNES.cz.

Nelze jednoduše tvrdit, že by osamělost starších lidí narůstala, co se ale mění, jsou podmínky, ve kterých stárneme.

Ruth Šormováředitelka organizace Život90

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