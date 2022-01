Kvůli covidu se ruší ortopedické operace, týdně jde o desítky případů

Čísla pozitivně testovaných občanů sice oproti minulým týdnům pozvolně klesají, vyhráno ale zdaleka není. Na vině je nastupující mutace covidu-19 omikron, která podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude na vrcholu na přelomu ledna a února.

Mezi prvními odděleními, která musela zavřít či výrazně omezit svůj provoz, jsou ortopedie. Potlačení jejich výkonu se negativně promítlo i do jejich operativy. Na plánovaný zákrok čekají napříč republikou odhadem stovky pacientů.

Ortopedové chybí, jsou na covidáriích

Nepříjemnou skutečnost potvrzuje i zkušený ortoped z Nemocnice Pelhřimov Jiří Běhounek. Podle něj stav není vůbec dobrý. „Situace je taková, že ve většině nemocnic, kde jsou ortopedická oddělení, musí omezovat péči. Především z důvodu, že mnozí lékaři jdou na covid jednotky a druhak, že jsou poměrně významně obsazena lůžka intenzivní péče,“ vysvětluje lékař.

Upozorňuje, že například u endrprotézy kyčle nebo kolene je potřeba, aby pacient zůstal den, dva na intenzivní péči, ale to není možné, když jsou na nich covidoví pacienti.

Přiznává sice, že drobné zákroky, po nichž není potřeba pacienta v nemocnici hospitalizovat, se mohou provádět, je ale potřeba, aby byl k dispozici anesteziolog. I ti totiž hojně pomáhají na odděleních vyčleněných pro pacienty s koronavirem.

„V Nemocnici Pelhřimov, a ve většině nemocnic v kraji Vysočina, se od začátku listopadu elektivní plánovaná péče začala výrazně omezovat,“ smutní Běhounek. Dodává, že podobně jsou na tom i v jiných krajích v nemocnicích s multidisciplinárními odděleními. Výhodu tak mají soukromé nemocnice či kliniky, jež se specializují na úzkou škálu oborů a nemusí řešit covid-19. Například Pírkovo Sanatorium v Mladé Boleslavi nebo Mediterra v Praze Malvazinkách.

„Ty operují většinou dál, ale nejsou samozřejmě schopni kapacitně pokrýt všechny operace, které nejsou v ostatních nemocnicích prováděny,“ říká Běhounek.

Podobnou zkušenost má i přednosta ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, profesor Martin Repko. „Týdně se jedná o desítky pacientů, které jsme nemohli odoperovat. Takto se dramaticky prodlužují čekací doby na plánované operační výkony a dohnat časovou ztrátu bude velmi obtížné,“ uvědomuje si Repko.

Ukrutné bolesti a dvouleté čekání na operaci

Jiří žije v Ústí nad Orlicí a čeká na vyjmutí spongioplastiky, tedy tyčí a šroubů zpevňujících páteř. Zákrok měl naplánovaný na letošní prosinec, ale nemocnice mu termín operace zrušila. Stejně jako o rok dříve. „Bolesti mi to nezpůsobuje, ale vzhledem k pracovnímu vytížení je u mne operace možná pouze v zimním období,“ povzdechl si Jiří.

Dodává, že ho z nemocnice informovali, že se na něj dostane v okamžiku, až odezní covid-19 a doktoři budou moci provádět neakutní operace.

Čtenářka Zlatka čeká na endoprotézu kyčle, zákrok jí na neurčito odložili zhruba týden před výkonem. Říká, že má sice bolesti, ale snaží se je mírnit pravidelným cvičením. Přesto nechce měnit nemocnici

„Moje kolegyně čekala rok a půl, měla silné bolesti, tak si to zařídila ve Vrchlabí. Já počkám na Českou Lípu, jsou zde dobří ortopedi, byla jsem tam na první operaci před dvěma a půl roky,“ říká statečně Zlatka.

Omezená operativa způsobila problémy i další čtenářce, paní Haně z Ostravska. I té odložili plánovaný zákrok. Tentokrát ne na ortopedickém oddělení, přesto bylo ale zdůvodnění stejné jako u předchozích respondentů – covid-19.

„Čeká mě operace křečových žil, které mám škaredé. Důvodem je covid, nemocnice jsou plně obsazené. S odsunutím jsem souhlasila. Řekli mi, že když budu mít větší problémy, mám dojít ihned,“ popisuje Hana. Jenže zatímco doposud ji noha bolela jen při chůzi, nyní reaguje i na samotný dotek.

Prášky na bolest už nezabírají

Ortoped Běhounek si je vědom komplikací, které odkládání výkonů pacientům způsobuje. „Lidé musí brát prášky, mnohdy už jim ani nezabírají. Mají noční bolesti, dost zkouší a trpí, ale bohužel je to plánovaný výkon, neohrožující život. To znamená, že se těžko dostaneme do systému v případě velkého zatížení intenzivní péče,“ vysvětluje.

Naproti tomu ve Fakultní nemocnici v Brně se snaží fungovat alespoň v omezeném režimu. „Snažíme se udržet co největší rozsah poskytované operativy. Zejména u těch výkonů, kde jejich odložení povede k rychlému a přímému poškození zdraví pacienta,“ říká Repko.

„Do této kategorie spadají, mimo akutních traumatologických operací, zejména operace rychle se zhoršujících dětských deformit páteře, operace páteře dospělých pacientů s neurologickými příznaky, onkologická postižení páteře, umělé náhrady kloubů u starších imobilních pacientů a artroskopické výkony u silně bolestivých a blokovaných kloubů,“ vypočítává ortoped.

Podle Běhounka ale v případě, kdy má pacient před operací kolene a kvůli bolesti si ulevuje na úkor druhé nohy, nemůže dojít za několik měsíců, po které je operace odložena, k rychlému opotřebení protěžovanější nohy.

„Postižení na druhé straně, původně nepostižené straně, se vyvíjí tak rok, dva. Není to tak, že by to bylo za několik měsíců. Pokud ovšem má pacient obě kolena špatná, jedno horší a ulevuje si, tak samozřejmě trpí obě,“ přiznává Běhounek.

