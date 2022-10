Kajínkova zbraň umí jen zvukové efekty. Nedovolené ozbrojování to nebylo

„Na základě odborného zkoumání bylo zjištěno, že na křtu desky skupiny Ortel v Plzni drželi účinkující v rukou zbraň schopnou střelby pouze akustickými nábojkami. Nejedná se tedy o nedovolené ozbrojování. Případem se i nadále zabýváme,“ oznámila plzeňská policie.

Kajínek přinesl atrapu na sobotní křest nového alba kapely Ortel v plzeňském kulturním domě Šeříkovka. „Vidíte proprietu, kterou nesu Tomášovi. Protože album Zteč si zaslouží případnou zbraň. Všimněte si bodáku,“ upozorňoval rozesmátý Kajínek na ostrý konec zbraně.

Video ze křtu vyvolalo kritiku na sociálních sítích. „Musím říct, že netolerantnost těch, co nejvíce volají po toleranci, je bezbřehá,“ reagoval Kajínek. Redakci iDNES.cz řekl, že byl s kapelou předem domluvený. „Byli jsme domluvení, že když se CD jmenuje Zteč, tak tam bude zbraň s bodákem... Přijel jsem do kulturáku, tam bylo připravené CD, šampaňské a zbraň. Atrapa, na ní bodák,“ popsal bývalý vězeň.

Jiří Kajínek byl Krajským soudem v Plzni v roce 1998 odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Podle svých slov je nevinný. Několikrát se pokusil z vězení utéct, podařilo se mu to v roce 2000. Prezident republiky Miloš Zeman mu v roce 2017 udělil milost. Od té doby je v podmínce. Nesmí tedy spáchat žádný trestný čin, jinak by se mohl do vězení vrátit.