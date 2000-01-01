náhledy
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů domů po vojenské bunkry. V některých zátokách zůstaly lodě doslova na suchu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
U Kořenska je Vltava téměř nesplavná, hladina klesla natolik, že i malé lodě mají problém projet. Vodáci se brodí mělkou vodou a narážejí na kameny. Situace zaskočila i zkušené kapitány.
Sucho komplikuje život i přímo u břehu. Restaurace, půjčovny lodí i stánky hlásí propad tržeb. Lidé ruší rezervace.
Provozovatelé kotvišť hlásí mimořádně špatnou sezonu. Některé mariny musely částečně uzavřít provoz. Loďky uvízly na mělčinách. Hladina navíc v noci klesá o desítky centimetrů.
„Lidé nám odříkají pobyty, lodě se nemají kde vyvazovat a do restaurace přijde minimum hostů,“ říká Šárka Srbová z Mariny Orlík. Podle ní je letošní léto na přehradě jedním slovem strašné. I tradiční turisté si vybírají jiná místa. Orlík ztrácí pověst jistoty.
Vodohospodáři tvrdí, že důvodem poklesu hladiny je sucho. Přítok do přehrady je třetinový oproti dlouhodobému průměru. Situace se zhoršuje už od jara.
„Aktuálně přitéká 21 kubíků za sekundu, obvyklý červencový průměr je 80,“ uvedl na konci měsíce mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. O rok dříve byl přítok dokonce 95 kubíků. Hladina tak dramaticky klesá. Každý centimetr znamená desítky tisíc kubíků vody.
Orlík je klíčovou součástí Vltavské kaskády. Jeho hlavním úkolem není rekreace, ale regulace toku. Musí udržovat minimální průtoky na Vltavě i Labi. I když prší málo, odtoky z přehrady stále proudí.
Ve Vraném nad Vltavou u Prahy musí protékat alespoň 40 kubíků za sekundu. Aby toho bylo dosaženo, musí Orlík upouštět vodu i v noci. Někdy odtéká až 400 kubíků za sekundu. To je téměř dvacetinásobek toho, co přitéká.
Někteří lidé spekulují, že voda se upouští kvůli výrobě elektřiny. Na hrázi Orlíku je špičková vodní elektrárna. Ta může rychle spustit výrobu, když je potřeba víc energie.
Obce kolem přehrady žádají více informací od státu. Některé žádají lepší koordinaci i výhledy do budoucna. Starostové upozorňují, že bez vody upadá celý turistický ruch. A s ním i příjmy místních lidí.
„Elektrárna nehraje při rozhodování o odtoku žádnou roli,“ říká Roldán. Její provoz se následně vyrovná v dalších nádržích po proudu. Hlavní důvod pro odtok je hydrologická situace. A ta je dlouhodobě špatná.
Rybáři si stěžují na menší úlovky a horší podmínky. Z mnohých míst, kam byli zvyklí chodit, jsou dnes bahnitá pole. Rybám hrozí přehřátí i nedostatek kyslíku. I pro ně je nízká hladina problém.
Lidé obcházejí suché břehy a fotí si „suchý Orlík“. Turistická atrakce je tak zároveň varováním. Ukazuje, jak rychle se může proměnit přírodní prostředí.
