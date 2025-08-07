OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů domů po vojenské bunkry. V některých zátokách zůstaly lodě doslova na suchu.
Na snímku Tábořiště Stará cesta u obce Temešvár s výhledem na Podolský most.... Na snímku tok Vltavy u obce Hladná. (6. srpna 2025) Na snímku tok Vltavy u obce Hladná. (6. srpna 2025) Na snímku Tábořiště Stará cesta u obce Temešvár s výhledem na Podolský most.... Na snímku zámek Orlík. (6. srpna 2025) Na snímku vodní plocha mezi Radavou a Velkým vírem poblíž zámku Orlík. (6.... Pohled ze Žďákovského mostu. (6. srpna 2025) Na snímku Žďákovský most. (6. srpna 2025) Na snímku hrad Zvíkov, soutok Vltavy s Otavou. (6. srpna 2025) Na snímku vodní nádrž Kořensko. (6. srpna 2025) Na snímku tok Vltavy pod vodní nádrží Kořensko. (6. srpna 2025) Na snímku tok Vltavy u obce Hladná. (6. srpna 2025)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Emisní povolenky jako téma voleb. Zrušit, upravit, kompenzovat, zní od politiků

V Bruselu se mluví o nutné uhlíkové neutralitě, v Česku se z nových emisních povolenek stalo jedno z největších volebních témat. Zavedení povolenek známých pod zkratkou EU ETS 2 se nelíbí žádné...

8. srpna 2025

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Německo do odvolání neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy. V pátek to podle německých médií uvedl tamní kancléř Friedrich Merz. Německo je...

8. srpna 2025  12:56

Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago

Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...

8. srpna 2025  12:48

VIDEO: Zloděj cyklista v noci objíždí luxusní auta, z jednoho ukradl slušný balík

Policisté varují před zlodějem, který se pohybuje na bicyklu v centru Prahy. Jeho strategie je přitom jednoduchá. Objíždí zaparkovaná luxusní vozidla a zkouší se dostat dovnitř. Z jednoho auta,...

8. srpna 2025  12:48

Začíná loučení s Jiřím Krampolem, přicházejí jeho přátelé a veřejnost

Přátelé a veřejnost se loučí ve strašnickém krematoriu v Praze s hercem Jiřím Krampolem. Zaznít mají například Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách mají být puštěny záběry z...

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  12:45

Jak to bylo s Uhlířem? Decroix bude znovu vysvětlovat konec bitcoinového poradce

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS opět vysvětlí okolnosti konce Davida Uhlíře ve funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy. Svolala k tomu tiskovou konferenci, kterou bude iDNES.cz...

8. srpna 2025  12:41

Slovensko loni zaznamenalo rekordní počet případů syfilidy, většinu tvoří muži

Slovensko evidovalo minulý rok rekordních 738 případů nákazy sexuálně přenosnou nemocí syfilis. Meziročně přibylo také chlamydiových infekcí. V pětimilionové zemi naopak ubylo nakažených kapavkou. V...

8. srpna 2025  12:18

Mistrovská diplomacie, chválí ruští blogeři Putina. Donald ho nemá čím zastrašit, míní

Šéf Kremlu Vladimir Putin předvedl mistrovskou diplomacii a zajistil Rusku více času k postupu na bojišti, reagovali ruští prováleční blogeři na oznámení plánovaného setkání mezi prezidentem a jeho...

8. srpna 2025  12:01

V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí

Tělo bezvládné dvaačtyřicetileté ženy se v pondělí našlo v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Přivolaní záchranáři se ji marně snažili oživovat. Podle zjištění kriminalistů žena zemřela násilnou...

8. srpna 2025  11:56

Plácido Domingo zazpívá v Praze. Dvořákovu síň jsem vždy obdivoval, těší se

Španělský barytonista Plácido Domingo vystoupí 16. října ve Dvořákově síni Rudolfina. V Praze představí výběr ze slavných operních árií i temperamentních španělských zarzuel. Doprovodem mu na pódiu...

8. srpna 2025  11:54

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

8. srpna 2025  11:32

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:30

