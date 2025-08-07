|
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...
Emisní povolenky jako téma voleb. Zrušit, upravit, kompenzovat, zní od politiků
V Bruselu se mluví o nutné uhlíkové neutralitě, v Česku se z nových emisních povolenek stalo jedno z největších volebních témat. Zavedení povolenek známých pod zkratkou EU ETS 2 se nelíbí žádné...
Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze
Německo do odvolání neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy. V pátek to podle německých médií uvedl tamní kancléř Friedrich Merz. Německo je...
Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago
Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...
VIDEO: Zloděj cyklista v noci objíždí luxusní auta, z jednoho ukradl slušný balík
Policisté varují před zlodějem, který se pohybuje na bicyklu v centru Prahy. Jeho strategie je přitom jednoduchá. Objíždí zaparkovaná luxusní vozidla a zkouší se dostat dovnitř. Z jednoho auta,...
Začíná loučení s Jiřím Krampolem, přicházejí jeho přátelé a veřejnost
Přátelé a veřejnost se loučí ve strašnickém krematoriu v Praze s hercem Jiřím Krampolem. Zaznít mají například Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách mají být puštěny záběry z...
Jak to bylo s Uhlířem? Decroix bude znovu vysvětlovat konec bitcoinového poradce
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS opět vysvětlí okolnosti konce Davida Uhlíře ve funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy. Svolala k tomu tiskovou konferenci, kterou bude iDNES.cz...
Slovensko loni zaznamenalo rekordní počet případů syfilidy, většinu tvoří muži
Slovensko evidovalo minulý rok rekordních 738 případů nákazy sexuálně přenosnou nemocí syfilis. Meziročně přibylo také chlamydiových infekcí. V pětimilionové zemi naopak ubylo nakažených kapavkou. V...
Mistrovská diplomacie, chválí ruští blogeři Putina. Donald ho nemá čím zastrašit, míní
Šéf Kremlu Vladimir Putin předvedl mistrovskou diplomacii a zajistil Rusku více času k postupu na bojišti, reagovali ruští prováleční blogeři na oznámení plánovaného setkání mezi prezidentem a jeho...
V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí
Tělo bezvládné dvaačtyřicetileté ženy se v pondělí našlo v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Přivolaní záchranáři se ji marně snažili oživovat. Podle zjištění kriminalistů žena zemřela násilnou...
Plácido Domingo zazpívá v Praze. Dvořákovu síň jsem vždy obdivoval, těší se
Španělský barytonista Plácido Domingo vystoupí 16. října ve Dvořákově síni Rudolfina. V Praze představí výběr ze slavných operních árií i temperamentních španělských zarzuel. Doprovodem mu na pódiu...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...
Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...