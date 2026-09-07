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Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

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  15:02
Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz zachycuje, co všechno klesající hladina odhalila.

V pátek hladina poklesla na 334,6 metru nad mořem. Poprvé v historii tak Povodí Vltavy využilo zásobu vody ze slapské nádrže. Obnažené břehy odhalily dlouho skrytá místa, břehy připomínají vyprahlou krajinu a lidé se tak mohou dostat na místa, která byla dlouhou dobu pod hladinou.

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem
Přehrada Orlík je kvůli suchu a odpouštění na minimálním stavu. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. (6. září 2026)
Přehrada Orlík je kvůli suchu a odpouštění na minimálním stavu. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. (6. září 2026)
Přehrada Orlík je kvůli suchu a odpouštění na minimálním stavu. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. (6. září 2026)
51 fotografií

Sucho odkrylo například zatopené budovy, staré jezy nebo zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Z vody vystoupilo také Moravcovo peklo – jeskyně, v níž se za druhé světové války ukrýval odbojář a uprchlík z nacistického vězení Miloš Blažek. Video zachycuje také vojenský bunkr.

Pokles odkryl i zrezivělé sudy. Ty lidem připomněly takzvané orlické vraždy ze začátku 90. let a k nálezům tak volali policii. Ta však uklidňuje, že se jedná o zbytky pontonů, které klesly ke dnu.

Orlík „vyschnul“. Vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat Slapy

Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala v pátečním rozhovoru pro iDNES.cz zdůraznil, že navzdory aktuální situaci se zatím na Orlíku nekoná krizový scénář. „Je to stav, se kterým naši předkové při budování kaskády počítali. To, že se nadlepšuje ze Slap a nikoli z Orlíku, je čistě vodohospodářská otázka,“ vysvětlil.

18. srpna 2026
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