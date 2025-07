Z hladiny Orlíku vystupují bunkry. Nedostatek vody v nádrži rozčílil rekreanty

Na Orlické přehradě pokračuje výstavba doplňkového bezpečnostního přelivu, který sníží zatížení vodního díla při extrémních povodních. Práce potrvají do roku 2026 a vyžádají si 1,78 miliardy korun. (6. září 2024) | foto: Michal Sváček , MAFRA

Lidé, kteří jsou na Orlíku v kempech, řeší otázku: proč vodohospodáři tolik upouštějí z přehradního jezera, že denně – zejména v noci – klesne hladina o desítky centimetrů?

Hladina vody byla v pátek na úrovni 343 metrů nad mořem. „Aktuální přítok do nádrže Orlík je 21 kubíků za vteřinu. Tato hodnota je nižší, než je dlouhodobý průměr pro měsíc červenec, který činí 80 kubíků za vteřinu,“ popisuje mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. „Další vývoj pohybu hladiny je závislý na vývoji hydrologické situace. Pokud nebude pršet a bude pokračovat teplé a suché počasí, bude další pokles hladiny v nádrži pokračovat,“ dodává Roldán.

Přesně před rokem byla hladina Orlíku ve výšce 347 metrů nad mořem a přítok byl 95 kubíků za vteřinu. O rok dříve byla hladina na úrovni necelých 346 metrů nad mořem a přítok byl 23 kubíků, tedy jen o málo více než nyní.

Strašná sezona

Pokles hladiny má dopad na turistiku. „Lidé ruší rezervace, méně zákazníků máme i v restauraci, protože na lodích přijede méně lidí, neboť je horší přístup ke břehu. Letošní sezona je jedním slovem strašná,“ říká provozovatelka Mariny Orlík Šárka Srbová.

Orlík je nejdůležitějším prvkem soustavy nádrží Vltavské kaskády. Jejím úkolem je udržovat minimální odtok, kdy ve Vraném před Prahou to je 40 kubíků za vteřinu. V noci z Orlíku odtéká ale i 400 kubíků. Přesto vodohospodáři tvrdí, že nic jiného než sucho za upouštěním není. „Je to hlavní a jediná příčina,“ říká Roldán.

Vody je podle něj v souladu s manipulačním řádem odpouštěno z nádrží Vltavské kaskády tolik, aby byl nadlepšován průtok na dolním toku Vltavy a Labe. V zimě bylo málo sněhu a už od jara jsou podle Roldána průtoky v celém povodí Vltavy na podprůměrných hodnotách.

Regulace toku především

Odliv zákazníků kvůli aktuální situaci pociťují třeba i lidé z Yacht clubu Barrandov. Starosta Orlíku nad Vltavou Jan Mára popisuje, že slyší nářky rekreantů a rybářů. „Orlická přehrada je ale technická záležitost, která slouží k regulaci toku a až pak k rekreačním úkolům. Že je málo vody a některé zátoky mohou být hůře přístupné, není nic nového,“ popisuje Mára.

Lidé často spekulují, že za odtokem může být snaha „prohnat“ co nejvíce vody přes vodní elektrárnu na hrázi Orlíku, která je takzvanou špičkovou elektrárnou. To znamená, že jde o elektrárnu, která je schopna rychle „najet“ a pokrýt krátkodobé vrcholy spotřeby elektřiny. Tedy začít svižně vyrábět ve chvíli, kdy je největší poptávka po elektřině. To však Povodí Vltavy odmítá.

„Při rozhodování o celkovém odtoku z Vltavské kaskády nehraje vodní elektrárna umístěná na hrázi vodního díla Orlík žádnou roli,“ zdůrazňuje Roldán. „Okamžitý vyšší průtok vody přes špičkovou vodní elektrárnu Orlík je následně vyrovnán v nádržích níže po toku. Význam špičkových elektráren nespočívá v dodání co největšího množství elektřiny, ale v možnosti dodat přesně požadované množství elektrické energie v těch časových úsecích dne, kdy je to potřeba,“ dodal.