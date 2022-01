Černý měl dostat trest smrti, Kopáče je mi líto. Režisér vzpomíná na orlické vrahy

Když jste natáčel váš film Sametoví vrazi, zajímal jste se nějak hlouběji o celou tu kauzu orlických vrahů?

No jistě, já se rozhodl, že to budu točit jako hranou rekonstrukci už dávno, ještě když nebyli odsouzení. K tomu jsem potřeboval důkladně to poznat, takže jsem studoval trestní spis, mluvil s vyšetřovateli, chodil k soudu a později navštívil i šéfa gangu Karla Kopáče ve vězení.

Když se tahaly ty sudy z Orlíku, někdo to prásknul TV Nova, takže museli podezřelé hned zadržet, aby to neviděli v televizi a neuprchli.