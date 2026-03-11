Bezpečnostní riziko. Unipetrol zakázal čínským autům vjezd do areálů

„S účinností od středy 11. března 2026 od 0:00 hodin se zavádí zákaz vjezdu a parkování všech motorových vozidel vyrobených v Čínské lidové republice ve vnitřním perimetru areálů Litvínov, Kralupy nad Vltavou, Paramo Pardubice a Spolana Neratovice, včetně odloučených provozů mimo perimetr těchto areálů,“ stojí v interním sdělení, které získal Ekonomický deník.
Opatření potvrdila také mluvčí společnosti. „Ano, v některých našich areálech je toto nařízení platné,“ řekla Lada Gadas pro iDNES.cz.
Unipetrol ho podle interního sdělení zavedl kvůli tomu, že moderní vozidla vyrobená ve zmíněném regionu mají pokročilé systémy sběru dat, senzory a komunikační moduly, „u kterých nelze plně garantovat integritu a bezpečnost v citlivém prostředí kritické infrastruktury České republiky“.
Původ vozidla ověřuje fyzická ostraha podle identifikačního štítku VIN, kde se zaměřuje na kódy začínající písmeny v rozmezí L až R. Soustředí se také na značky aut jako MG, BYD, NIO, Dongfeng a další vybrané modely. „Rozhodující je první písmeno ‚L‘ ve VIN kódu, což je mezinárodní označení pro Čínu,“ uvádí sdělení k identifikaci vozidel.
Pokud auto nebude moci do areálu vjet, nadále smí parkovat na plochách mimo zmíněné areály.
Automobily pocházející z Číny vzbuzují obavy také například v sousedním Polsku. Tamější armáda zakázala jejich vjezd do vojenských zařízení, a to právě kvůli potenciálnímu nebezpečí souvisejícímu se získáváním dat. Bojí se, že by je mohli výrobci sdílet s čínskými úřady. Polské nařízení se ovšem netýká pouze čínských vozidel, ale všech aut, která umí zaznamenávat polohu, zvuk a video, pokud tyto funkce nebudou vypnuty.
Nebezpečí však nepředstavují pouze automobily. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v září varoval, že čínské technologie stále více pronikají do různých kritických odvětví. Jako rizikové výrobky a služby uvedl například IP kamery, cloudová úložiště, chytré telefony a hodinky nebo střídače pro fotovoltaiku.
Na využívání čínské techniky před několika dny upozornily také Seznam Zprávy, které zjistily, že loni v létě se do blízkosti jaderné elektrárny Dukovany dostal dron se záznamovým zařízením od čínského výrobce DJI. Lítal zde v rámci projektu, jehož cílem je zjistit, jak lze pomocí dronů hlídat kritickou infrastrukturu.