Pětice lidí krátila daň u použitých telefonů, stát tak přišel o 335 milionů

Skupina podle mluvčího zneužila speciální daňový režim, který umožňuje zdanit pouze ziskovou přirážku obchodníka, pokud zboží pochází z Evropské unie. „V uvedeném případě však tato podmínka nebyla splněna, protože bylo prokázáno, že telefony měly pocházet z USA,“ napsal Ibehej.

Zásah v Česku a Lotyšsku, který se uskutečnil minulé úterý a středu, koordinoval Úřad evropského veřejného žalobce. Policisté provedli celkem devět domovních prohlídek a sedm prohlídek nebytových prostor. Zajistili data z výpočetní techniky a majetek v hodnotě zhruba 60 milionů korun - nemovitosti, peníze na bankovních účtech, hodinky, kabelky, drahé kameny, automobily a motocykl.

Všichni zadržení čelí obvinění ze zkrácení daně. Hrozí jim vězení od pěti do deseti let. Lotyšský soud poslal do vazby všechny tři zadržené, v Česku šel do vazby jeden další.