Minář nepodá žalobu na náměstka za SPD kvůli falešné fotce. Omluva stačí

„Ano, omluva touto formou bude stačit. Nebudeme podávat žalobu,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Milionu chvilek Mariana Novotná Nachtigallová.
Náměstek ministra školství Kettner na Facebooku před několika dny zveřejnil omluvu.
„Já, Zdeněk Kettner, jsem dne 26. března 2026 sdílel na svém profilu na sociální síti Facebook fotografii, na níž byl zobrazen Tomáš Halík a pan Mikuláš Minář ve společnosti osoby, která v době sdílení této fotografie čelila obvinění ze spáchání trestného činu teroristického útoku a byla pro tento skutek vazebně stíhána,“ uvedl v omluvném příspěvku Kettner.
„Nebylo úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého“
Dále v příspěvku popisuje, že fotografii doplnil textem, který měl potvrzovat identitu lidí zobrazených na fotografii.
„Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého,“ doplnil.
Náměstek MŠMT Kettner se omluvil za sdílení falešné fotky Mináře a Halíka
Řekl, že bere vážně dopady příspěvků na sociálních sítích. „Osobně nikdy nezveřejňuji nic, o čem bych měl pochybnost, zda je pravdivé. Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám omlouvám,“ dodal.
Případem se zabývá také policie. „V této věci se zabýváme podezřením, zda nedošlo k poškození práv osob zachycených na zveřejněné fotografii, jelikož posouzením ze strany odborného pracoviště již máme potvrzeno, že fotografie není pravá a do prezentované podoby byla upravena až následně,“ uvedla v minulosti na sociální síti X policie.
Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová v úterý pro iDNES.cz sdělila, že v současné době není v případu nic nového.
Snímek vytvořila umělá inteligence
Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na Facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence.
Náměstek ho později smazal. Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.
|
Náměstek za SPD sdílel falešnou fotku. Je na ní Minář s údajným žhářem z Pardubic
Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku odvolání náměstka Kettnera. Také Halík ČTK sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.
K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku skončilo ve vazbě.
26. března 2026