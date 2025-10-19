Stopy temné minulosti. Češi v mrazivé stepi našli pozůstatky Stalinových lágrů

Tereza Krocová
  16:11
Čeští badatelé objevili v kazašské stepi pozůstatky gulagu Stěplag, kde sovětský režim věznil nepohodlné lidi. V ruinách baráků i mezi předměty každodenního života vězňů odhalili stopy temné minulosti, která zasáhla i Čechoslováky. „Jde o mimořádně unikátní a působivý nález, který ukazuje, kolik toho o těchto táborech stále nevíme,“ řekl ředitel organizace Gulag.cz Štěpán Černoušek.
Pravděpodobná nádrž na vodu na území tábora.

Pravděpodobná nádrž na vodu na území tábora. | foto: organizace Gulag.cz

Zástupci Gulag.cz, Západočeské univerzity a univerzitní akademie Bolašak v...
Pravděpodobné místo táborové latríny.
Celkový pohled z dronů na pozůstatky tábora ve stepi.
Pozůstatky oplocení z ostnatého drátu u tábora ve stepi.
18 fotografií

Výprava se do Kazachstánu na konci září vrátila po čtyřech letech. Navázala tak na expedici z roku 2021, během níž tým Čechů zmapoval tři tábory komplexu Stěplag pomocí dronů a historických satelitních snímků. Z výpravy vznikl také dokumentární film Step a mráz.

Tentokrát odborníci zkoumali okolí města Žezkazgan a Karagandy přímo v terénu. „Na rozdíl od té první expedice, kde jsme pouze mapovali prostředí, jsme nyní vyrazili přímo na místa, která jsme detailně prošli,“ přiblížil pro iDNES.cz ředitel sdružení Gulag.cz Štěpán Černoušek.

Nalezená bota v stepním táboře.

Hliníkový hrnek nalezený na území tábora ve stepi.

„Na místě jsou ruiny vězeňských baráků, zbytky oplocení z ostnatého drátu i velké množství předmětů dokumentujících každodenní život vězňů,“ popsal vedoucí archeolog expedice Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který s organizací na bádání spolupracuje.

Při povrchové obhlídce archeologové nalezli například fragmenty nádob, části oblečení, obuvi či hliníkový hrnek. U bývalé strážní věže tým dokonce objevil vystřelenou nábojnici.

Česká stopa? Ano, ale zatím nevíme jak velká

Štěpán Černoušek upozornil, že objevili také hřbitov s dřevěnými kůly a rozlámanými kříži, kde jsou pohřbeni vězni neznámé národnosti. „Jde o mimořádně unikátní a působivý nález, který ukazuje, o jak tragickou kapitolu dějin se jedná a kolik toho zůstává neznámého a nedořešeného. Vzhledem k různorodému složení vězňů nelze vyloučit ani českou stopu,“ uvedl.

Sdružení Gulag.cz

Sdružení Gulag.cz se věnuje výzkumu, dokumentaci a popularizaci tématu sovětských represí. Pořádá přednášky, spolupracuje se školami i muzei.

Ze svých expedic do zemí bývalého Sovětského svazu natáčí také dokumentární filmy.

Podle jeho odhadů v lágrech sovětského Kazachstánu pobývaly stovky Čechoslováků. Konkrétní osudy lidí ve Stepním táboře (Stěplagu) jsou však zatím neznámé. „Z dokumentů víme pouze to, že v roce 1952 se tam nacházelo osmnáct Čechoslováků. Jak skončili, se snad dozvíme v průběhu dalšího bádání,“ přiblížil.

Komplex Stěplag fungoval po druhé světové válce jako síť táborů pro politické vězně se zpřísněným režimem. Byli mezi nimi hlavně příslušníci protisovětského odboje ze západní Ukrajiny či Pobaltí. Režim ve Stěplagu byl mnohem přísnější se zákazem korespondence a těžší prací. Vězni měli místo jmen pouhá čísla na zádech.

Zadržováni zde byli lidé více než čtyřiceti národností, mimo jiné Litevci, Lotyši, Ukrajinci a také občané Československa. V okolí Žezkazganu vězni těžili měď, mangan a uhlí.

V roce 1954, rok po Stalinově smrti, v Žezkazganu vypuklo mohutné povstání. Téměř šest tisíc vězňů ovládlo táborový komplex a čtyřicet dní zde provozovalo vlastní samosprávu. Povstání bylo nakonec tvrdě potlačeno nasazením sovětských tanků. Některé odhady hovoří až o tři sta mrtvých.

V mrazivé stepi se skrývají ruiny gulagu. Zmapovala je česká expedice

Současná výprava kromě hlavního nálezu zdokumentovala i další dvě dosud nepopisované lokality bývalých táborů. Naopak zjistila, že některé dříve dochované objekty – například barák pro 250 vězňů ve městě Žezdy – mezitím zcela zanikly.

„Navštívili jsme místa podrobně dokumentovaná během naší expedice v roce 2021. Bohužel jsme tak zjistili, že vězeňský barák pro 250 lidí byl v mezičase kompletně rozebrán, nejspíš na stavební materiál. Potvrdily se tak naše obavy, které jsme měly po studiu aktuálních satelitních snímků,“ řekl Černoušek.

26. listopadu 2013

„Museli jsme si nakoupit bundy i rukavice“

V Kazachstánu podle jeho slov pobývali zhruba týden. „Místní lidé na nás byli milí. Ptali se na naší práci a těšilo je, že se o táborové komplexy na jejich území někdo zajímá. I když samozřejmě v dnešním světě, kdy Rusko mají za rohem, u některých přetrvávají obavy,“ podotkl šéf organizace Gulag.cz.

Pozůstatky jednoho z baráků tábora ve stepi.

Jedinou překážkou expedice nakonec bylo počasí. „Já jsem na místo přiletěl rovnou z oblasti, kde provádím další průzkum. Tam bylo 30 °C. V Kazachstánu pak rovnou minus 2 °C. To byl šok, takže jsme naběhli do obchodů a nakoupili si bundy i rukavice,“ popsal Černoušek portálu iDNES.cz.

Tým plzeňských archeologů a sdružení Gulag.cz se na místo plánuje vrátit hned příští rok. Chce uskutečnit rozsáhlý archeologický výzkum, který rozšíří dosavadní znalosti tématu i konkrétních lokalit. Šlo by vůbec o první projekt, který by by kombinoval nedestruktivní metody i odkryv, na území bývalého sovětského svazu.

Dubčekův dům i stopy teroru. Češi odkryli pohnuté osudy krajanů v Kyrgyzstánu

Umožní srovnání podmínek života v kazašských a československých táborech. „Jejich dochování v kazašských stepích a v krušnohorských lesích nabízí výjimečnou možnost srovnávacího výzkumu. Můžeme tak lépe pochopit materiální podobu represivních systémů,“ dodal Vařeka.

Výzkum je součástí dlouhodobého projektu Zdivočelá země, zaměřeného na archeologické stopy totalitních režimů 20. století. Na financování se podílí Evropská unie.

