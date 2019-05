Šichta silničářů začíná o hodinu a půl později, než by mohla. A kdy končí

Ten rozdíl zaujme na první pohled. Na benzince na dálnici D8 rachotí bagr, dělníci pracují v jámách pro nádrže. Je půl šesté ráno, právě vyšlo slunce a tady se už naplno pracuje.



Podél benzinky na šestikilometrovém dálničních úseku uzavřeném kvůli opravě povrchu a svodidel ještě není ani noha. Dělníci firmy najaté státem se začnou trousit až hodinu a půl po těch, které si najal na opravu majitel benzinky. A také dřív končí.

Redakce vybrala úsek mezi 37. a 48. kilometrem dálnice D8, jehož oprava za 311 milionů korun bez daně začala 13. dubna a bude probíhat až do září 2020.

„Celá akce bude provedena v co nejkratším možném termínu,“ slibuje mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Začneme ranní šichtou.



Je 6. května, 6 hodin ráno a na dálnici D8 u Litoměřic, uzavřenou v první etapě mezi 46. a 40. kilometrem směrem na Prahu, už půl hodiny svítí slunce. Svítí na zaparkované stroje, techniku a auta. Na dělníky ne. Ti se začínají objevovat až po sedmé. Sjíždějí se k odpočívadlu u benzinky, která slouží jako hlavní stanoviště stavební firmy Eurovia, jež dálnici opravuje.

Přitom na benzince jiná parta už dávno pracuje. „Makáme od půl šesté,“ hlásí bagrista. „Když se řekne od půl šesté, tak tady kluci jsou, i když to znamená, že na ubytovně musejí vstávat v pět.“

Benzinka se opravuje právě kvůli rekonstrukci dálnice. Stejně by byla zavřená, její vedení se tak rozhodlo využít nucenou odstávku.

Pomalu se probouzí i dálnice. Je 7:08 a na krajnici, dva kilometry od začátku uzavírky, stojí dva dělníci. Další dva rozmlouvají u pick-upu. Technika je zaparkovaná tam, kde ji dělníci včera opustili. Další dva kilometry jsou prázdné, až na konci šestikilometrové uzavírky postává u auta další čtveřice mužů v oranžových vestách.

Příklad druhý. Je 9. května, stejné místo, jen čas se posunul. Tentokrát je šest večer. A na staveništi už není nikdo. Přestože svítí slunce, venku je dvacet stupňů a světlo je ještě další dvě hodiny.

Příklad třetí. Je neděle 12. května, a zatímco na benzince rachotí stroje, na dálnici je prázdno. „Mohl jste se trefit do polední pauzy,“ nabízí vysvětlení mluvčí firmy Eurovia Iveta Štočková. Reportér MF DNES projížděl kolem stavby v 11:02 a pak v 15:30. „Každopádně v neděli kolegové prováděli práce, které bylo možné v daném počasí realizovat, konkrétně pracovali na žlabech. V plánu byla pokládka, která byla vzhledem k nevyhovujícímu počasí posunuta na dnešek (pondělí),“ tvrdí. V neděli dopoledne bylo pod mrakem, odpoledne svítilo slunce.



Práce za příplatek

Mluvčí Štočková ujišťuje, že firma pracuje, jak jen může a jak „světelné a technologické podmínky dovolí“. Ovšem má to podle ní limity. Zmínila, že silničáři jsou závislí na „přidružených provozech“ a že pracovní doba se musí přizpůsobovat té, jakou mají třeba obalovny, od nichž berou asfalt.

A nejen to. „Musíme splňovat přísné technologické postupy, hygienické normy, harmonogram prací, který schvaluje investor, dodržovat zákoník práce, který umožňuje 11 hodin práce a povinnou přestávku po 4 hodinách a 30 minutách a je zákonně stanovený počet přesčasových hodin,“ vylíčila. Dělníci by mohli pracovat přesčas a na směny, ale... „Práce mimo pracovní dobu či vícesměnný provoz by si u nás musel investor objednat a zaplatit,“ dodala. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla záleží na efektivitě. „Pokud bychom nakoupili delší směnu, otázkou je, jestli by se to vyplácelo,“ říká.

Když ŘSD tendr vyhlašovalo, stanovilo délku opravy na 428 dní. Zájemci nabízeli, za kolik peněz práce provedou a o kolik lhůtu zkrátí. Vyhrála Eurovia s nejnižší cenou a závazkem, že zkrátí dobu o 119 dnů.

Nabízí se otázka, jestli harmonogram stanovený ŘSD není příliš měkký. „O tom můžeme diskutovat,“ reaguje Rýdl. „Stavební firma kalkuluje s vytížením kapacity. Tohle se soutěžilo před dvěma třemi roky, kdy byla situace na trhu dramaticky jiná, byl tady velikánský hlad, byla kapacita a snaha téměř bez marže pracovat. Myslím, že dnes by tomu tak nebylo, protože v tuto chvíli máte v České republice stavební kapacity vyčerpány,“ říká.

Hodnotit efektivitu práce podle absence dělníků na pracovišti považuje Rýdl za naivní. „Protože pracujeme s technologiemi, není ukazatelem stavby, kolik je tam lidí. Rozhoduje technologie, ne počet lidí a tento laický pohled a hodnocení, to je čistá emoce, nic jiného,“ říká.

Nehody a kolony

Nejde jen o to, že řidiči musí ve zúžení snížit rychlost na 80 kilometrů v hodině. Pokud dojde k nehodě, ihned se vytvoří kolona. Od začátku stavby se jich tady stalo šest, dalších šest aut se střetlo se zvěří.

První etapa prací na tomto dálničním úseku trvá do 26. května. Silničáři na dvou a půl kilometrech pokládají nový povrch na dálnici, nájezdech a průjezdu benzinkou. Nakreslí čáry, nasadí reflexní knoflíky, vymění svodidla a žlaby. Pak se posunou blíž k Praze a v témže silničním pásu budou až do 31. července opravovat vozovku mezi 43. a 37. kilometrem. Potom se přesunou na opačný pás ve směru od Prahy a tam budou až do 5. listopadu. Příští rok opraví zbytek. Práce jsou plánovány až do září 2020.