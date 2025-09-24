Jenom Pražský dopravní podnik, který v současnosti spadá do gesce náměstka primátora Zdeňka Hřiba, podle dokumentů zveřejněných v registru smluv vyplatil firmě Uniprog Solutions za posledních pět let přes 639 milionů korun za poskytnuté IT služby. Kolik Uniprog Solutions fakturovala celému městu Praha není jasné. Advokát Jiří Matzner, který s médii v kauze Dozimetr v minulosti komunikoval, redakci iDNES.cz na dotazy neodpověděl.
Na žádost o zprostředkování kontaktu či informací nereagoval ani Matzerův kolega Jindřich Vítek z advokátní kanceláře Matzner & Vítek. Advokát Květoslav Klíma, který u soudu zastupuje někdejšího předsedu představenstva Uniprog Solutions Maroše Jančoviče, pak redakci iDNES.cz sdělil, že „nemá mandát od klienta v této věci komunikovat s médii“.
Radní Daniel Mazur (Piráti) přitom pro redakci iDNES.cz potvrdil, že „ocenění dostala Praha za technické řešení připomínkování územního plánu a územních studií na Portálu Pražana. Toto technické řešení pro Prahu dodala právě firma Uniprog Solutions, jak se píše na odkazované stránce veřejné zprávy.
Diplom v kategorii měst pak byl oficiálně udělen Magistrátu hlavního města Prahy – díky realizaci Operátor ICT a.s. a UNIPROG SOLUTIONS, a.s. Radní Mazur nicméně dodal, že Operátor ICT – má primárně na starosti digitalizaci metropole – s firmou Uniprog Solutions „nespolupracuje a ani nikdy nespolupracoval“.
Údajný úplatek ze strany šéfa Uniprog Solutions
Ve vyšetřovacím spisu Dozimetru je Uniprog Solutions zmíněna v místě, kde vyšetřovatelé popsali, že skupina kolem Redla dostala úplatek v souvislosti se smlouvou na podporu Dopravního informačního systému. Právě tuto zakázku Uniprog Solutions zajišťovala a její zákulisí popisuje policie ve spise dle výpovědi spolupracujícího obviněného Pavla Dovhomilji.
Podle něj tehdejší předseda představenstva firmy Maroš Jančovič, který je v kauze Dozimetr rovněž obžalován, se krátce po 14. hodině v červnu 2021 setkal s Redlem a také Pavlem Dovhomiljou a při schůzce jim předal obálku. V té prý bylo 2,5 milionu korun. Podnikatel Maroš Jančovič s obžalobou nesouhlasí, jak bylo uvedeno v úterý na soudním jednání kauzy Dozimetr.
Server SeznamZprávy přitom letos v dubnu informoval, že firma Uniprog Solution požádala ještě před začátkem procesu soud o zrušení. Návrh, který podala, Obvodnímu soudu pro Prahu 9, nyní společnost odůvodnila tím, že po obvinění a zadržení členů Redlovy skupiny se její podnikání zkomplikovalo.
„Účel trestu ve formě znemožnění podnikáni již byl fakticky naplněn, proto není důvod trvat na další existenci. V případě vyslovení viny a odsouzení dospějeme ke stejnému následku, to je zrušení společnosti,“ uvedl tehdy advokát Jiří Matzner. Soudce Jakub Kriebel však podle zjištění Seznam Zpráv se zánikem společnosti nesouhlasil.
„Předseda senátu došel k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu se zánikem společnosti, respektive podmínky stanovené v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,“ kontatovala pro server mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Barbora Chlostová.