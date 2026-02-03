TOP 09 paroduje Macinkovu SMS. Havel ji pošle premiéru Babišovi

Předseda opoziční TOP 09 potvrdil iDNES.cz, že ji hodlá Babišovi skutečně poslat.
Ministr Macinka napsal prezidentovi Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ uvedl Macinka ve zprávě pro hlavu státu.
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Esemesky s jinými vzkazy Babišově vládě si na tiskovou konferenci před hlasováním o nedůvěře vládě přinesli další poslanci TOP 09.
„To jsou vizuální vzkazy pro premiéra a formu SMS jsme zvolili, protože to je zjevně styl komunikace, kterému dobře rozumí. A můj vzkaz zněl jasně: Pane Babiši, pokud to dnes ustojíte, vejdete do učebnic politologie jako vláda národní ostudy,“ vysvětlil pro iDNES.cz Havel.
Vláda podle něj selhává ve slušnosti i v tom, co dělá. „Kdy přestanete krýt chování ministra Macinky, který se chová jako utržený ze řetězu?“ prohlásil Havel.
Ve Sněmovně již začala schůze před hlasováním o nedůvěře. Macinka se jí kvůli cestě do USA neúčastní.