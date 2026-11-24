Šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel nabídl premiérovi Andrejovi Babišovi hlasy svých poslanců, pokud bude chtít přidat více peněz v rozpočtu na obranu. „Když bude chtít vláda navýšit výdaje na obranu, my ty hlasy poskytneme,” řekl Havel před středečním druhým čtením návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Opoziční strana je v případě navýšení výdajů na obranu vládu Andreje Babiše připravena podpořit i místo hnutí SPD.
„Jsme připraveni se o tom bavit,“ řekl Havel. „Ale k tomu jednání musí být dva,“ dodal předseda TOP 09 s tím, že už rok marně nabízí premiérovi jednání o takové podpoře.
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