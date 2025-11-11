Opozice podpořila Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů

Josef Kopecký
  13:11
Politici opozičních stran TOP 09, KDU-ČSL i STAN podpořili prezidenta Petra Pavla, který od šéfa ANO Andreje Babiše požaduje, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně řekl, jak vyřeší svůj střet zájmů. Babiš argumentuje tím, že ho musí podle zákonů vyřešit do třiceti dnů po jmenování předsedou vlády.

„Může jménem veřejnosti klást dotazy, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen,“ řekl nový předseda TOP 09. „Pokládám za správné, že pokládá tu otázku před jmenováním premiéra,“ uvedl před jednáním Sněmovny Havel.

„Slušnost by byla seznámit veřejnost, jak chcete tuto věc vyřešit,“ řekl šéf lidoveckých poslanců Tom Philipp.

„Měl by informovat nejen pana prezidenta, ale i ostatní občany,“ řekla také poslankyně STAN Barbora Urbanová.

Prezident Pavel pozval Babiše, aby mu ve středu řekl svůj názor na programové prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, kterou chce vítěz voleb, šéf hnutí ANO Babiš sestavit. Chce s ním také znovu mluvit o tom, jak chce Babiš střet zájmů řešit.

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

„Pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, dostane se tím okamžikem do střetu zájmů,“ řekl Pavel v pondělí během návštěvy Karlovarského kraje. Dodal, že nechce být proto spoluzodpovědný za případnou protiprávní situaci.

„Z hlediska platné legislativy bude Agrofert dnem jmenování Andreje Babiše vyloučen ze všech dotací a zároveň z veřejných soutěží, což je problém pro Agrofert a pro Andreje Babiše, dokud bude jeho vlastníkem,“ prohlásil Pavel. To podle něj může být velký problém i pro Českou republiku.

„A vzhledem k tomu, že prezident republiky jmenuje vládu, jmenuje premiéra, tak je spoluzodpovědný za to, jestli vznikne nebo nevznikne stav, který by byl v rozporu se zákonem,“ uvedl Pavel.

Podle něj je tedy naprosto legitimní, aby Babiš teď veřejnosti řekl, jakým konkrétním způsobem hodlá střet vyřešit. „Těch způsobů není mnoho a bylo by dobře, aby veřejnost v rámci transparentnosti od svého možného budoucího premiéra slyšela, že bude fungovat ve prospěch této země bez konfliktu se zákonem,“ uvedl prezident.

Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Konkrétní opatření ale veřejně nesdělil.

Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:45

Havlíček viní vládu z podvodu s rozpočtem. Předložme ho, žádá Fialu už i STAN

Přímý přenos
Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách scházejí na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Před schůzí se konají tiskové konference klubů. Jednala i nová koalice ANO, SPD a Motoristů o rozpočtu na příští...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  13:40

Bývalý vězeňský vychovatel dostal v 80 letech podmínku za šikanu svědků Jehovových

Ilustrační snímek

Okresní soud v Trutnově v úterý potrestal bývalého příslušníka Sboru nápravné výchovy Bohuslava Kožíška tříletou podmínkou. Podle soudu ve věznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

11. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  13:32

Politik ODS označil novináře za „hnědou špínu“. Bez komentáře, reaguje strana

Hostem pořadu Rozstřel je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium...

Jihočeská buňka ODS odmítá komentovat jednání jejího člena Tomáše Homoly, který se dopustil výhrůžek směrem k novináři portálu Hlídací Pes Vojtěchu Bergerovi a k bývalému zpravodaji Českého rozhlasu...

11. listopadu 2025,  aktualizováno  13:27

OBRAZEM: Požehnání, průvod i přípitek. Svatý Martin přivezl víno na největší košt

V Brně se konal největší svatomartinský košt v Česku. Svatého Martina ztvárnil...

Největší svatomartinský košt v Česku se dnes koná na brněnském náměstí Svobody. Tradičně ho provázel svatý Martin na bílém koni se svou družinou, který spolu s návštěvníky otevřel první víno letošní...

11. listopadu 2025  13:27

Chci číslo na prezidenta, dožadoval se neodbytný opilec na tísňové lince

Ilustrační snímek

Operátoři tísňové linky občas zažívají horké chvilky. Nejen když pomáhají řešit život ohrožující události a stavy. Čas od času se stávají objekty žertu či urážek. Něco takového se stalo v pondělí...

11. listopadu 2025  13:23

Pásmu Gazy hrozí trvalé rozdělení na dvě části. Trumpův plán se zadrhl

Z Gazy stoupá kouř po výbuchu. (19. října 2025)

Faktické rozdělení Pásma Gazy na oblast kontrolovanou Izraelem a část ovládanou Hamásem se do budoucna jeví jako čím dál pravděpodobnější možnost. Úsilí o prosazení plánu amerického prezidenta...

11. listopadu 2025  13:17

O historické vlaky drah se bude starat král modelové železnice Horn

Ředitel Království železnic Matěj Horn v kabině simulátoru pražského metra

Šéfem fondu, do kterého České dráhy vyčlení sbírku parních lokomotiv, další historická vozidla a pronajmou mu muzeum v Lužné u Rakovníka, bude tvůrce železničních kolejišť Matěj Horn z Království...

11. listopadu 2025  13:16

11. listopadu 2025  13:11

Dva metry čtvereční, 14 tisíc eur. Paříž pobouřil inzerát na „nemovitost s potenciálem“

Inzerát nabízel k prodeji 2 metry čtvereční obytného prostoru v Paříži za 14...

Výjimečná nemovitost, kterou lze přeměnit na intimní útočiště. Těmito slovy ještě před několika dny nabízela k prodeji sklad bez vybavení v Paříži jedna realitní kancelář. Cena: 14 000 eur. Tento...

11. listopadu 2025

Kdo povede sněmovní výbory? Šéfovat má Vesecká, Vondráček i zástupce Trikolory
Premium

Premium
Renata Vesecká

Poslanci v tomto týdnu ustanoví sněmovní výbory a zvolí jejich vedení. Deset křesel předsedů má dle dohody obsadit vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Zbylých osm postů připadne budoucí opozici.

11. listopadu 2025  12:48

VIDEO: Loď ruské pobřežní stráže se v doku převrátila i s posádkou

V Rusku se převrátila loď pobřežní stráže, část posádky skončila ve vodě

Na poloostrově Kamčatka na východě Ruska se během minulého týdne převrátila v doku loď pobřežní stráže. Podle tamních médií se incident odehrál v momentě, kdy se posádka snažila loď z vody vytáhnout...

11. listopadu 2025  12:39

